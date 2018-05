El Toledo, a salvar la temporada en la caldera del Salto del Caballo

No va más. Con esta jornada se acaba la liga regular y el Toledo tiene en su mano salvarse, seguir con vida y afrontar un play-out que casi todos firman en la capital castellanomanchega. Los dos últimos triunfos contra el Coruxo y contra la Ponferradina, además de una serie de resultados beneficiosos para el Toledo en otros campos, han posibilitado a los del Salto del Caballo tener "una oportunidad de oro", aunque no deja de ser comprometida: recibe al Deportivo B, enrabietado seguro por la polémica de esta semana sobre si debe o no jugar la promoción de ascenso.

El Toledo ha estado al margen de esta polémica porque sabe que si gana su partido al menos tendrá una eliminatoria (consulta sus cábalas para este partido). Miguel Falcón recupera al sancionado Pablo Alcolea, pierde por el mismo motivo a Héctor Figueroa y mantendrá la duda de Tomás casi hasta última hora.

El Toledo no debe perder la cara al partido ya que en la ida el filial blanquiazul muy superior al equipo entonces de Onésimo, derrotándolo por 2-0 con goles de Pinchi e Ismael Díaz.

Un proyecto en juego

El Toledo y sus propietarios viven con intensidad estos días previos al partido ya que está en juego el proyecto puesto en marcha hace 2 años y pico. El empresario Jorge Berlanga ya dijo hace unas jornadas que en caso de descender el proyecto sería más a medio plazo desde Tercera.

Ocurre lo mismo en el nivel individual de muchos futbolistas. Este jueves el mexicano Israel Castro reconocía que, en cierto modo, su futuro deportivo depende también de este domingo: "No he pensado mucho en ello, estoy muy enfocado en nuestras circunstancias".