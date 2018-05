Aragonès, Artadi i Pujol, peces clau del nou Govern

El diputat Quim Torra, si és elegit president de la Generalitat en un ple que se celebrarà en els pròxims dies, liderarà un Govern cohabitat per JxCat i ERC amb Elsa Artadi i Pere Aragonès com les figures fortes de cadascuna de les forces polítiques.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, des de Berlín, ha designat Torra com el seu successor i el president del Parlament, Roger Torrent, obrirà demà la preceptiva ronda de consultes amb els grups per confirmar-lo com a candidat en un ple d'investidura que es convocarà per als pròxims dies.

Torra, que llevat de sorpresa serà elegit en segona volta, presidirà un gabinet en el qual l'actual portaveu de JxCat, Elsa Artadi, es perfila com a consellera de Presidència i podria també assumir Governació, segons diverses fonts consultades per Efe.

Per part d'ERC, la persona de més alt rang serà Pere Aragonès, que assumirà el càrrec de vicepresident i responsable d'Economia.

El Govern tindrà un responsable de comunicació i portaveu, que tot indica que serà Eduard Pujol, periodista i en aquests moments portaveu adjunt de JxCat al Parlament.

Les carteres que corresponen a JxCat són Interior, que recauria en l'exalcalde de Premià de Mar (Maresme) Miquel Buch (PDeCAT); Territori i Sostenibilitat, que seria per al regidor de Mollerussa (Pla d'Urgell), Marc Solsona (PDeCAT); Empresa i Coneixement, que assumiria l'alcalde de Valls (Alt Camp), Albert Batet (PDeCAT), i Cultura, que dirigiria la diputada Laura Borràs (independent).

ERC preveu situar en Afers Estrangers i Relacions Institucionals l'eurodiputat Jordi Solé i en Salut el director del CatSalut, David Elvira.

La diputada d'ERC al Parlament Mònica Palacín aniria a Ensenyament; la parlamentària Ester Capella a Justícia; la directora d'Igualtat del Govern cessat, Mireia Mata, assumiria Treball i Ocupació, i la diputada al Congrés Teresa Jordà, Agricultura, Ramaderia i Pesca.