Colau reclama que Torra es disculpi per les seves piulades

Potser Quim Torra és el candidat més fidel a Puigdemont, però Catalunya necessita un president amb capacitat de diàleg i de recosir el país. Si ha de presentar-se a una investidura, que comenci demanant disculpes pels comentaris etnicistes i ofensius amb milions de catalans — Ada Colau (@AdaColau) 10 de mayo de 2018

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que Quim Torra, designat per Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat, hauria "com a mínim demanar disculpes" pels seus comentaris despectius cap als espanyols en les xarxes socials, fet que l'"invalida" per ser un president de tots els catalans.

Torra va escriure fa uns anys uns polèmics comentaris a Twitter, com "vergonya és una paraula que els espanyols fa anys que han eliminat del seu vocabulari", "sentir parla a Albert Rivera de moralitat és com sentir parlar als espanyols de democràcia" o "els espanyols només saben espoliar".

En declaracions al programa "La nit a 8tv", l'alcaldessa de Barcelona ha asseverat que "els posicionaments de Torra sobre els espanyols m'ofenen i l'invaliden per ser un president de tots els catalans".

"No em representa i m'ofèn que parli de forma despectiva", ha subratllat Ada Colau, que considera que Torra "com a mínim hauria de demanar disculpes".

Colau opina que "Quim Torra és el millor candidat per a Puigdemont, però no per a Catalunya", comunitat que "passa un moment difícil i faria falta algú amb capacitat de diàleg i transversalitat, i ell no és un bon candidat" a la presidència de la Generalitat.

L'alcaldessa de Barcelona ha advertit també de què "és imprescindible recuperar la institució, dignificar-la, recuperar un clima de diàleg real per sortir del carreró i recosir la societat catalana"