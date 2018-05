Directo | El pleno de investidura en el Parlament

La investidura de Quim Torra, minuto a minuto

18:30 "El 1-O fui con mi familia a votar al colegio y nos quedamos allí defendiendo las urnas. Fue una acto unilateral, pero cada vez tenemos que interpretar el momento", responde el candidato.

18:26 "No tenemos que quedarnos en la unilateralidad o en la desobediencia", señala Torra.

18:22 "Los padres del PSC eran partidarios de la autodeterminación. Ahora han apoyado el 155", se dirige Torra a Iceta.

18:20 "No nos vamos a rendir. Este es el quid del debate. Tenemos que tener esto claro en el diálogo que vamos a plantear", señala Torra.

18:16 Quim Torra: "Hoy la presidenta Forcadell por permitir un debate está en la cárcel y esto es inadmisible. Así que si piden diálogo, háganlo en serio, y tendremos que asumir riesgos".

18:12 Escuchamos las respuestas del candidato a la Generalitat, Quim Torra, a los grupos parlamentarios.

18:11 Termina la intervención de Eduard Pujol que ha contestado a todos los partidos.

18:07 "El Estado español vive inmerso en la prohibición, ¿qué más quieren?, pregunta Eduard Pujol.

17:54: "No estamos aquí por obra y gracia de la Monarquía, sino por las urnas", explica Pujol.

17:49 Eduard Pujol: "Cuando usted habla, señor Iceta, me hace un poco de gracia. ¿Por qué avaló usted el 155?".

17:45 "Señores Arrimadas, Albiol y en parte Iceta, no entiendo por qué no les ha gustado el discurso del señor Torra, que ha sido de gran alcance, un discurso de alcance cultural, integrador, que habla de libertad", Eduard Pujol.

17:40 Eduard Pujol, de JxCat: "No vamos bien si a cada palabra escucho este murmullo molesto de las personas que piensan diferente"

17:35 Albiol: "Usted está aquí por ser el más radical y el más obediente".

17:31 Las palabras de Xabier García Albiol: "Torra tiene dos caminos: el respeto a la pluralidad o seguir instalado en el conflicto".

17:28 "Es un candidato que es gasolina para el fuego", avisa Albiol. "No tenemos esperanza de que de solución a los problemas de Catalunya", continúa.

17:26 "Su discurso ha sido incendiario y ha buscado la provocación, convirtiendo en invisible a la mayoría de los catalanes", apunta Albiol.

17:23 Escuchamos ahora a Xabier García Albiol, portavoz del Partido Popular. "Si usted presenta hoy su candidatura es porque España es una democracia".

17:19 El portavoz de la CUP prosigue: "Tenemos la mano tendida para avanzar en la institucionalización republicana".

17:10 "Si este es el cuarto candidato es porque no han querido desobedecer al Estado español para investir a Puigdemont", critica Riera.

17:08 Turno para Carles Riera, portavoz de la CUP. "Más de dos millones de personas interpusieron sus cuerpos entre la policía y la democracia, y ahora quieren los señores de JxCt y ERC más autonomía", señala.

17:05 "No podemos quedar atrapados en esta provisionalidad. Es difícil explicar como un gobierno de cinco o seis meses puede hacer algo por el país", finaliza el líder de en Comú Podem.

16:55 Domènech, a Torra: "Un país dividido contra sí mismo no se puede mantener". "Este es un Gobierno débil y caducado antes de nacer", añade Domènech. "Si usted llega a ser presidente es porque lo ha decidido Puigdemont", continúa.

16:46 Domènech se pregunta: "¿Será usted el presidente de su gobierno o el presidente será Puigdemont?".

16:42 Domènech: "Podríamos haber recuperado nuestras instituciones mucho antes".

16:40 Xavier Domènech, líder de en Comú Podem, toma la palabra: "Se dice pronto. Han pasado cinco meses desde el pasado 21 de diciembre".

16:36 Iceta: “No le apoyaremos, usted será un presidente temporal y por delegación”.

16:32 "El del 1 de octubre fue un referéndum ilegal. No le podemos dar al 1 de octubre el mandato que ustedes le dan", apunta el secretario general del PSC.

16:24 "No todos pensamos igual, eso es así. Pero si no hay un respesto por las opiniones distintas, sinceramente, no vamos a poder avanzar", explica Iceta. "Si se quieren coser las heridas, hay que tener una actitud respetuosa, empática con todos", continúa.

16:19 Iceta: "Ustedes sí pueden gobernar. Lo que no pueden es saltarse la ley".

16:16 Iceta también critica los tuits de Torra: "Si aquí no cabemos todos, aquí no cabrá nadie (...) Usted le dice que le cuesta imaginar que fuera del independentismo quepa el catalanismo. Le digo que sí".

16:10 Miquel Iceta, líder del PSC, arranca su turno comunicando que votarán en contra. También habla sobre la entrevista a Carles Puigdemont en el periódico italiano La Stampa, en la que habla de posibles elecciones en cinco meses: "Usted lo acepta y acepta explícitamente la autoridad de Carles Puigdemont como autoridad superior. Pero entienda que muchos catalanes no podemos aceptar a un presidente rebajado".

16:05 "Hay que presionar todavía más para que los presos salgan de la cárcel y los huidos vuelvan", señala Sabrià. "No solo queremos ser un país más, queremos ser un país mejor. Este republicanismo es la síntesis de las causas justas", finaliza el portavoz de ERC.

15:54 Sergi Sabrià llama a la "actuación conjunta "de aquellos que "defendieron el 1 de octubre": "estaremos solos contra el autoritarismo". "Este país necesita un Gobierno. Los ciudadanos necesitan que volvamos a poner en marcha este país. Tenemos que recuperar las instituciones que fueron usurpadas por el 155".

15:45 Sabrià: "El 1 de octubre ha abierto la brecha más bestia en el Estado del 78".

15:35 Turno para Sergi Sabrià, portavoz de ERC: "Hoy estamos aquí por los que no pueden estar (...) Somos centenares y estamos dispuestos a tomar su relevo".

15:33 "No sé si usted será el presidente de la Generalitat, pero lo que le puedo asegurar es que usted no podrá ser nunca el presidente de todos los catalanes", sentencia Inés Arrimadas.

15:25 Arrimadas critica que no haya hablado sobre medidas sociales y que no se investigue el 3%: "Usted no ha venido aquí a dirigir un Gobierno, ha venido aquí a dirigir un Comité de Defensa para la República".

15:15 "Humillar y vejar a los catalanes que nos sentimos españoles aquí sale gratis. Y humillar al conjunto de los españoles aquí sale gratis. Y me duele en el alma que este señor pueda estar aquí hoy", señala Inés Arrimadas.

15:07 Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, es la primera en tomar la palabra en esta segunda parte del debate de investidura. Arrimadas ha leído varios tuits de Quim Torra, los ha traducido "para que en Europa se enteren de lo que piensa" y avisa: "hemos ido de Guatemala a guatepeor".

12:54 Acaba el discurso de Quim Torra, que recibe la ovación de los diputados de JxCat y ERC puestos en pie. Roger Torrent suspende la sesión hasta las tres de la tarde.

12.53. "Hoy nos deshacemos del pàsado, del 155 y abrimos un nuevo futuro. Construyamos juntos Cataluña y república. Querer lo imposible nos hace falta, y no que muera el deseo"



12.50 Pide a la gente "que se leal a lo que les pide Cataluña y así superaremos todos los embates". Y ahora recuerda a la fallecida dirigente de Òmnium, Muriel Casals, con apelaciones a la fe, a la esperanza y a la cohesión social



12.49 Habla ahora al pueblo de Cataluña y le pide que defienda su libertad: "así es como los pueblos ganan sus victorias mas bellas. Esta legislatura nace con el deber hecho de haber frustrado el miedo."



12.48 Subscribe el programa de Jordi Turull y encara la parte final de su discurso, que no habrá llegado a la hora de duración



12.47 "No hay proyecto europeo sin Cataluña", afirma Torra



12.46. Denuncia el déficit fiscal "que nos ahoga" y habla ahora de política exterior y anuncia que restablecerán la red de delegaciones de Cataluña en el exterior. Y apelarán a la comunidad internacional "para denunciar las vulneraciones de derechos del Estado español"



12.43 "Naturalmente, la protección de la escuela debe ir ligada a la protección de la lengua", advierte el candidato



12.41 "Una de las prioridades será la renta garantizada de ciudadanía", anuncia Torra.



12.40 "Somos conscientes de que en Cataluña hay pobreza y queremos tener los instrumentos para combatirla. Jugamos con brazos y piernas atados y así no lo conseguiremos. El estado español nos condena a ser un país de segunda"



12.36 Considera inaceptable "la malversación de fondos públicos para combatir una idea", en referencia al despliegue policial en Cataluña. "Recuperaremos la legalidad y repareremos los daños" Y anuncia que nombrarán un comisionado para ello. También anuncia que retirarán la demanda "ignominiosa" presentada por la Generalitat contra los promotores del 9-N. Y hace llegar su agradecimiento a Artur Mas, lo que arranca una nueva ovación, la quinta de este pleno.



12.34. En los ejes de gobierno, destaca la restauración de las instituciones y la democracia. "Es urgente que el Estado acepte el mandato del 21 de diciembre"



12.33. "El país se pondrá a prueba y todos deberemos estar a la altura del momento, Sepàmos ser dignos y que el sacrificio de los compañeros presos y en el exilio no sea en vano"



12.31 ¿A quien puede darle miedo que nuestro país se construya desde la máxima radicalidad política" se pregunta Torra y habla de construir un proyecto de Constitución.



12.30 Habla Torra de hacer república y dibuja una sociedad idílica. Y asegura que impulsarán un proceso constituyente, con un proceso participativo de abajo arriba que genere un debate que involucre de manera real a toda la ciudadanía. "Tenemos una oportunidad única, diseñemnos dede cero elpaís en que queremos vivir"



12.28 "Haremos república", afirma Torra al afrontar qué se hará a partir de ahora.



12.26. "Hay que hablar de la vida. Con las detenciones y el exilio se ha roto la vida de muchas familias"



12.24 Recuerda Torra que en los últimos meses se ha enviado medio millón de cartas a los políticos presos y afirma que la crisis catalana "es una crisis humanitaria"



12.23 Dice Torra que no se puede mantener el insulto y los diputados de Ciudadanos, le ovacionan irónicamente



12:21. "¿Hablamos, señor Mariano Rajoy? Por nosotros no quedará, no renunciamos a nada", dice en castellano. Y después, en inglés, se dirige al presidente de la UE, Jean Claude Juncker. haciendo el llamamiento tradicional en la línea independentista, reclamando diálogo a la Unión Europea



12.20 Recuerda palabras de Felipe Vi cuando era Príncipe de Girona: "Cataluña será lo que los catalanes quieran", cambia su discurso al castellano para hablar de presos políticos y exiliados. Y acaba diciendo "Majestad, así, no". Arranca la segunda ovación de su bancada



12.19. "Hoy, solemnemente, volvemos a ofrecer la mano extendida al gobierno español.Sentarnos en una mesa de gobierno a gobierno"



12.18 "Tres palabras importantes: excepcionalidad, provisionalidad, responsabilidad. Y también diálogo y vida"



12.17 "Si obtengo la confianza, asumiremos toda la responsabilidad que se derive de nuestros hechos"



12.15 "Hace falta un gobierno que exprese la voluntad republicana, Necesitaremos un país muy fuerte y unido."



12.13 "Cualquier rastro de respeto por la voluntad expresada por los ciudadanos de Cataluña ha sido eliminada, pero nosotros insistiremos e investiremos a Puigdemont"



12:11 Torras repasa los intentos de investidura que se han producido hasta ahora, el de Puigdemont, los dos de Sánchez y el de Turull. ¿En manos de quién está la justicia en España, se pregunta



12:10 "Estamos en un momento político excepcionalmente anormal y esto afecta de manera profunda la legislatura. Nadie está tan dolido como yo porque hayamos llegado a esta investidura"



12:09. Cita a Joan Fuster: "Toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros" y asegura que en Cataluña la democracia está en entredicho



12:08."Nuestro presidente es Carles Puigdemont y seremos leales al mandato del 1 de octubre"



12:07. "Nunca nos cansaremos de recordarlos porque nunca nos cansaremos de luchar por su libertad. Esta frase arranca la primera ovación de la bancada independentista"



12:06. "Yo no debería estar aquí, debería estar el legítimo president de Cataluña, Carles Puigdemont y le deberían acompañar todos los presos políticos y exiliados. Envío un recuerdo emocionado"



12:05. Torra saluda "más afetucosamente que nunca<>" a los familiates de los presos



12:04 Torra sube al estrado, con lazo amarillo en la solapa



12:02. Comienza el pleno. Torrent saluda a las autoridades presentes. Uno de los secretarios va a leer la propuesta de candidatura de Quim Torra



12.00 Entra Quim Torra en el hemiciclo



11.59. Llega Inés Arrimadas (C'S) al Parlament



11:58. Lazos amarillos en los escaños de los diputados que están en prisión, en Bruselas o en Berlín



11.56.Suenan los timbres llamando a los diputados y Roger Torrent ya espera en su escaño de presidencia de la cámara



11.51. El hemiciclo, aun vacío, a 10 minutos de la hora que se ha fijado para el inicio del pleno



11.46. Artur Mas sube en estos momentos por las escaleras del Parlament y llega tambien el presidente de la cámara, Roger Torrent



11.43 Mucha animación en los pasillos del Parlament, minutos antes del inicio del pleno. Quim Torra lleva desde antes de las 10 en la cámara catalana, en los despachos del grupo de JxCat