Rajoy avisa que el 155 és ja un precedent per si cal tornar a aplicar-lo

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha confiat avui que a Catalunya hi hagi un president que respecti la llei, però ha advertit que, si això no passés, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha establert ja un precedent i un procediment per si calgués haver de recórrer-hi de nou.

Rajoy, que ha confiat que això no hagi de passar en el futur, ha llançat aquesta advertència en la seva intervenció en la clausura de les commemoracions del 150è aniversari del Diari de Cadis un dia després de conèixer la candidatura de Quim Torra a la presidència de la Generalitat.

Ha assegurat que no coneixia Torra i que el jutjarà "pels seus fets", però ha garantit que en tot moment el Govern garantirà el compliment de la llei i la Constitució, la unitat d'Espanya i que ningú actuarà contra el principi d'igualtat de tots els espanyols perquè aquesta és la base de la democràcia.

En aquesta mateixa línia ha defensat la manera com ha respost el Govern al desafiament independentista, ja que creu que ha actuat amb prudència, responsabilitat, moderació i, a la vegada, amb total determinació

Exemple d'això ha dit que va ser l'aplicació de l'article 155 de la Constitució després d'adoptar la decisió de forma conjunta al costat de PSOE i Ciutadans.

Ara, davant l'anunci del líder d'aquest últim partit, Albert Rivera, que dóna per trencat l'acord del 155 encara que sense citar-lo expressament, el president del Govern ha dit que farà tot el que estigui a les seves mans per mantenir aquest consens encara que això l'obligui a "no dir algunes coses".

Rajoy creu que el 155 reforça Espanya de cara al futur i ja no és només un article de la Constitució, sinó "un precedent i un procediment" que quedarà per si calgués, encara que ha precisat que confia que això no hagi de passar mai més.

El que creu Rajoy que han comprovat els independentistes és que la primera obligació de qualsevol persona és respectar la llei i que qui no ho fa respon davant els tribunals de justícia.

Per a ell, el que ha de fer el Parlament és elegir un president de la Generalitat que tregui Catalunya de l'excepcionalitat, garanteixi la convivència i governi per a tots.

Ha tornat a defensar Rajoy el diàleg com a forma de superar les discrepàncies i ha demanat que mentre que els responsables d'haver provocat la situació actual a Catalunya s'enfronten a la Justícia, tots els altres han de fer un esforç per superar amb grandesa i amb maduresa aquest episodi.

En plantejar-li el paper de les empreses en aquesta crisi, ha dit que "qui cregui en alguna cosa ho ha de defensar" perquè no es pot pretendre que tots els problemes de Catalunya els resolgui el Govern d'Espanya.