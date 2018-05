Torra penjarà un llaç groc a Palau i impulsarà un procés constituent

El nou candidat de JxCat per a la investidura, Quim Torra, ha anunciat avui que, si és investit president, penjarà un llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat i impulsarà un "procés constituent" seguint el "mandat de l'1-O", davant la "crisi humanitària" que viu Catalunya.

Després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat per demà la primera sessió del ple d'investidura, Torra ha afirmat en declaracions a TV3 que, com a president català, treballarà al Palau de la Generalitat, però ha evitat aclarir si ocuparà el despatx que utilitzava el president destituït, Carles Puigdemont.

Després de reconèixer que hi ha noms del futur Govern que encara "cal acabar de perfilar", ha avançat que una de les primeres mesures que prendrà si és investit president serà "tirar endavant un pla de xoc" per analitzar els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, nomenar un "comissionat" per investigar aquestes conseqüències i "impulsar un pla de restauració".

Per a Torra, el nou Govern ha de servir d'"altaveu per poder denunciar la repressió, seguir avançant en el procés constituent i el procés de construcció republicana".

Torra ha recalcat que només contempla la possibilitat d'"obeir el que decideixi el Parlament" i ha assegurat que preveu complir el "mandat de l'1-O", intentant "recuperar el contingut de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional" i iniciant un "procés constituent", un dels punts clau del full de ruta que es proposava dur a terme l'independentisme abans del 155.

Per realçar el "caràcter d'excepcionalitat i provisionalitat" de la legislatura, Torra ha avançat que hi haurà "gestos simbòlics importants", com per exemple penjar un llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat o col·locar un altre llaç groc en alguna de les cadires del Govern, en solidaritat amb els "presos i exiliats" sobiranistes.

Torra ha descrit la situació que viu Catalunya com una "crisi humanitària", amb "gent a la presó, a l'exili", com no passa "a cap altre país europeu".

Segons Torra, "un president republicà, que és el que crec que he de ser, és un president per als 7,5 milions de catalans".

DISCULPES PER LES PIULADES

Les forces no independentistes han carregat en les últimes hores contra Torra per diversos tuits publicats el 2012 i 2013 des d'un antic perfil seu a Twitter, en què, per exemple, afirmava que els catalans viuen "ocupats pels espanyols des de 1714", " els espanyols a Catalunya són com l'energia: no desapareixen, es transformen ", o" el feixisme dels espanyols que viuen a Catalunya és infinitament patètic, repulsiu ".

torra ha "lamentat molt" que la seva trajectòria professional "ara es vegi sota vigilància per sis tuits publicats fa sis anys".

"M'agradaria que es debatés sobre el meu currículum, sobre les coses que he fet i que faré", ha afirmat Torra, tot i que ha afegit: "En qualsevol cas, si efectivament algú ha entès d'aquests tuits alguna ofensa, demano disculpes, perquè en absolut era aquesta la intenció ".