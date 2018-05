Con la entrega no basta

Si hay algo que no se le puede reprochar al Real Oviedo en este partido es la falta de esfuerzo. Los azules se lo dejaron todo sobre el césped, pero esto no fue suficiente para sacar algo positivo de su visita a El Sadar. Los locales tuvieron más tranquilidad con el balón, mientras que a los visitantes les costó mucho salir de su campo con claridad y se vieron superados en la segunda mitad.



Juan Antonio Anquela introdujo dos cambios en su once respecto a la semana pasada. El más llamativo fue el de Hidi por Fabbrini, reforzando así el centro del campo y utilizando tres mediocentros para equilibrar la balanza de la medular del conjunto navarro. Fue la mayor novedad, y la primera vez que el técnico jienense utilizaba este sistema. La otra cara nueva fue la de Fran Varela, que ocupó el lugar del Mossa, sancionado. El andaluz, a pesar de su inactividad, tuvo una actuación más que aceptable, sin prodigarse mucho en ataque pero sí mostrándose muy aplicado en tareas las defensivas.

El partido comenzó sin que un equipo se hiciese dominador del juego, las imprecisiones marcaban los primeros minutos y no llegábamos a ver jugadas elaboradas, y sí muchas disputas, que por otro lado se extendieron a lo largo del encuentro. Se veía que cada balón tenía su peso en oro. En la mejor combinación del encuentro de los de Anquela llegó el tanto de Linares. David Rocha envió un pase en ventaja para la carrera de Diegui, que con una excelente conducción hacia dentro vio desmarcado al delantero, y aunque el control no fue demasiado bueno, se plantó solo ante Sergio Herrera y ajustó al palo su disparo con la pierna izquierda. Desde ese momento, el conjunto rojillo dio un paso adelante y a los azules les costaba mucho mantener la posesión, fallando pases fáciles que daban vida a los de Diego Martínez, pero que no conseguían concretar sus ataques, siempre bien defendidos en los últimos metros por la zaga carbayona. El esfuerzo de los ovetenses era encomiable pero no se encontraban cómodos con el balón.

A la vuelta de los vestuarios, Osasuna salió decidido a por el empate, y cuando no se llevaba ni un minuto de juego, Quique se aprovechó de un error de Diegui en el despeje, pero su volea fue repelida por Alfonso Herrero. Era solo el primer aviso, y se veía que no iba a ser nada sencillo aguantar las embestidas navarras. En uno de esos ataques, cuando se acercaba la hora de encuentro, Alfonso, en un exceso de atrevimiento se pasó de frenada y arrolló a Robert Ibáñez dentro del área, cometiendo así un penalti indiscutible. Fran Mérida no falló. El choque continuó por los mismos derroteros y, Osasuna, con la entrada de David Rodríguez ganó todavía más presencia en el área. El talaverano dispuso de tres ocasiones. La primera de cabeza tras un saque de esquina que se marchó rozando el palo, en la segunda le anularon un gol por estar ligeramente adelantado, y a la tercera fue la vencida. Libre de marca remató un centro lateral, en un despiste importante de Carlos Hernández y Forlín, que ninguno fue capaz de retener la incorporación del atacante y terminó rematando con relativa comodidad.

Jarro de agua fría tremendo a siete minutos del final que fue imposible de contrarrestar. Anquela incorporó al terreno de juego a Toché y Fabbrini, pero salvo la jugada del primer gol, no lograron inquietar la portería rival. Algo que sí hizo su contrincante, que llevó el peso del partido y tuvo las ocasiones suficientes para llevarse estos tres puntos tan importantes. Un resultado que deja a los azules a dos puntos del playoff, en novena posición, y siendo superados en la tabla por los navarros. Las cuentas del Oviedo para alcanzar el objetivo pasan por ganar las tres jornadas que restan de competición regular, y la primera de ellas será el sábado, en el Carlos Tartiere, contra el Sevilla Atlético a partir de las 16:00 horas.