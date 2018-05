Bidaideak roza la proeza

No pudo ser. Bidaideak no ha podido culminar una magnifica temporada con el refrendo de la victoria. Por segunda vez en quince días, un campeonato le ha sido esquivo. Esta vez, y también como ocurriera contra el Galatasaray en la Euroliga, en el último minuto el marcador quiso inclinarse en favor de los rivales. Cierto es que tanto los turcos como los manchegos del AMIAB habían hecho méritos para que ocurriera, pero no lo es menos que no hubiera sido ni injusto ni una sorpresa que en los dos se hubiera decantado por el Bidaideak.

El partido comenzó equilibrado, y lo fue durante los primeros 20 minutos, hasta el punto de que al llegar al descanso el marcador señalaba un empate a 30, que hablaba tanto de la fortaleza defensiva que ambos equipos estaban demostrando, como de la dificultad de que los grandes tiradores con los que cuentan ambos equipos pudieran demostrar sus cualidades. La igualdad, en todo caso, era patente y el destino final del partido podía tener cualquier color.

Los quince minutos de parón obligado antes de la reanudación, sentaron mejor a los de Albacete que salieron lanzados, marcando diferencias de hasta 7 puntos en 5 minutos de absoluta sequia de los bilbaínos. En ese momento ya se notaba que el internacional británico Kyle Marsh había decidido ser el hombre del partido y una y otra vez asaltaba con acierto el aro vasco. Así los manchegos sumaron 17 puntos en el tercer parcial por tan solo 8 de los bilbaínos que llegaron al cuarto con un 47 a 38 poco prometedor.

Sin embargo, una vez más, los de negro sacaron casta y coraje y fueron limando poco a poco diferencias. Consiguieron acercarse con un 50 a 46 y poco después, cuando faltaban ya menos de 3 minutos para el pitido final, hasta un 52 a 51 que señalaba, de facto, un nuevo inicio al partido. Las jugadas ulteriores fueron de infarto. Marsh volvía a demostrar clase pero Turek contrarrestaba (54-53). Entonces, un relevo de lujo, el también internacional británico Gaz Choudhry, relevó a su compañero de selección en los aciertos en ataque y con cuatro puntos consecutivos aceleró el marcador hasta los 58. Con 54 en el casillero bilbaíno, y sólo segundos por delante, era obligado intentar un triple.

El especialista Muuriz fue el designado para jugárselo pero esta vez a pelota no quiso entrar en el aro. Un tiro libre final acertado por el gigante Manning dejó el marcador en el 59 a 54 con el que pasara a la historia la final de la temporada 2017-2018. Una temporada que ha permitido, tras siete años de hegemonía absoluta del Ilunion, que el Amiab de Albacete haya conseguido ascender a lo más alto del pódium del baloncesto en silla de ruedas estatal y encumbrado al Bidaideak, definitivamente, como uno de sus grandes.