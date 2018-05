El PP exige que se cumpla el convenio entre el Ayuntamiento de Guadix y la Diputación

El 17 de marzo de 2014 el Ayuntamiento de Guadix firmaba con la Diputación de Granada un convenio donde la institución municipal cedía a la provincial un solar en la calle Juan Ramón Jiménez, que en su día albergó un edificio destinado al alojamiento de profesores, para la construcción de quince viviendas de protección oficial. Una promoción de viviendas que se iban a construir a través Visogsa, empresa pública de vivienda de la Diputación. Tras acometer los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la actuación, tales como el derribo del edificio, la calificación provisional de las viviendas, la concesión de licencias urbanísticas por parte del ayuntamiento, y habiéndose publicado ya el nuevo Plan Estatal de Vivienda, la Diputación no da señales de comenzar con esta obra.

Es por ello que el portavoz del Partido Popular, Jesús Lorente, ha anunciado que presentarán una moción en el próximo pleno donde proponen que el Ayuntamiento de Guadix inste a la Diputación de Granada y a su ente Visogsa, a que cumpla con el convenio establecido entre ambas instituciones. "Desde hace un par de años se ha cumplido con todos los requisitos legales para la construcción de las quince viviendas, tal y como nos han informado desde Visogsa, por lo que no entendemos porque no se lleva a cabo esta actuación", afirma el portavoz de los populares y añade "mientras tanto el solar permanece totalmente abandonado, lleno de maleza y suciedad. Si la Diputación no tiene pensado ejecutar el convenio, el Ayuntamiento de Guadix deberá de tomar las decisiones oportunas para ver qué utilidad se da al solar".

"Lo que no podemos consentir es que la construcción de estas viviendas no sea una prioridad ni para el Ayuntamiento de Guadix ni para la Diputación de Granada, cuando hay 176 vecinos y vecinas de Guadix inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda que están esperando acceder a una vivienda de protección oficial. Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando para encontrar una solución a las demandas de todas estas familias y que puedan aspirar a una de estas viviendas", finaliza el portavoz municipal de los populares, Jesús Lorente.