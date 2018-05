Valladolid dictará sentencia

Cuando dos equipos se juegan tanto y, la Liga de Campeones es un premio realmente bueno, es normal que existan precauciones. Los primeros minutos del partido se parecieron mucho a las semifinales de la pasada Copa del Rey. Los ataques primaban sobre las defensas, los porteros (Cupara y Krupa) eran protagonistas y los errores no forzados marcaban el juego de ataque de ambos equipos. Con todo en el minuto 10 de la primera parte el marcador reflejaba un exiguo 3-2. Un parcial de 3-1 ponía las primeras ventajas en el marcador (6-3). Dos goles desde el pivote del capitán Diego Piñeiro eran fundamentales para que los de Rafa Guijosa consiguieran irse en el marcador.

Quedaba todavía mucha tela por cortar porque los dos equipos tenían que decir muchas cosas en el 40 x 20. En el segundo tramo de la primera parte volvieron a aparecer las imprecisiones y los errores no forzados sobre todo en el BM Ciudad de Logroño. Sin embargo el ABANCA Ademar no era capaz de romper el partido. El equipo riojano no atacaba bien pero se mostraba firme en defensa. Biosca paraba un penalti y la primera parte acababa con un resultado de 9-7

Por delante quedaban treinta minutos y un objetivo para los dos equipos sumar los dos puntos. A partir de ahí el partido se convirtió en un duelo de artilleros. En el ABANCA Ademar las riendas del ataque las tomaba Alex Costoya (impresionante la segunda parte del asturiano) y en el BM Ciudad de Logroño Montoro y Javi Muñoz. El intercambio de goles era una constante aunque las ventajas caían del lado marista (10-7). Una vez más Jota González optaba por jugar con siete jugadores de campo y esta vez sí que le dio resultado. El BM Ciudad de Logroño se ponía por delante en el marcador con un resultado de 16-17. Los últimos minutos fueron frenéticos. Un gol de Mario López de fly ponía el marcador en 22-21. Juan del Arco empataba con un potente lanzamiento desde los once metros (22-22). Montoro colocaba el 22-23 que parecía definitivo. Pero todavía quedaba una última oportunidad para conseguir igualar el partido. El BM Ciudad de Logroño perdía la bola y Mario López marcaba el empate que permite seguir soñando a los de Guijosa con la Champions. Eso sí habrá que ganar en Valladolid.

ABANCA ADEMAR : Cupara, Mario 3, Simonet 1, Juanín 3, Vieyra 2, Pesic 1, Costoya 8. Siete Inicial Biosca, Vejin, Carou, Rodrigo 1, David 1, Jaime 1, Gonzalo 1

BM CIUDAD DE LOGROÑO : Krupa, Sánchez Migallón, Chiufa 2,p, Garabaya, Kukic, Ángel Fernández 4, Garciandía 1. Gurutz, Montoro 5, Kusan, Javi Muñoz 5,2p, Paredes, Juan del Arco, Cadarso 2.

MARCADORES PARCIALES : 1-1, 3-2, 5-3, 8-4, 8-6, 9-7 Descanso. 10-7, 14-13, 16-17, 19-19, 21-21, 23-23

PABELLÓN MUNICIPAL DE LOS DEPORTES: 3500. Al final del partido la directiva y el público despidió a Cupara, Piñeiro y Costoya que no seguirán la próxima temporada