El UCAM Murcia CB se quedó a las puertas de dar el zarpazo al líder (61-63)

El UCAM Murcia CB tenía que ganarle al líder e intratable Real Madrid para mantener intactas sus opciones de jugar el play off por el título, pero a pesar de competir muy bien, no logró su propósito. Es muy complicado ganarle al equipo de Pablo Laso cuando el rival está sin anotar más de cinco minutos. A pesar de eso, los murcianos hicieron sufrir al equipo merengue y casi le dan un susto. Fue tan igualado y tenso el partido que ni los colegiados lo tuvieron claro en la jugada que marcó la suerte del encuentro debido a que en la mesa no estuvieron acertados, ya que en la última canasta de Thompkins, que supuso el triunfo visitante, el crono comenzó a correr tarde. Pese a todo Kloof tuvo un triple para ganar (61-63)

El conjunto de Ibon Navarro comenzó muy enchufado y por delante en el marcador gracias, en buena parte, al poco acierto ofensivo de los visitantes (8-3 a 6:47), pero cuando los merengues comenzaron a ver el aro local como una piscina olímpica, el encuentro cambió de forma radical. Los murcianos comenzaron a fallar desde todos los sitios y los triples del Real Madrid llovieron sin cesar hasta irse en el marcador 8-18 a 1:20. El parcial de 0-15 hizo mucho daño al UCAM Murcia CB, lo cual obligó al técnico a cambiar de director de orquesta. De los males el menos, ya que 5:30 sin anotar ante todo un Real Madrid lo normal es que se pague con una paliza histórica. Los murcianos lograron agarrarse al partido en la recta final (12-18). A los locales les salvó el 3 de 13 en triples del Real Madrid (1 de 5 de los murcianos).

Los primeros instantes del segundo acto, como sucedió en el primero, fueron locales, lo que permitió a los de casa acercarse a solo tres puntos (15-18). Fue un apretón e intento de reacción, nada más. El temor a Tavares y sus más de 220 centímetros se hizo notar. Los murcianos cayeron en la precipitación injustificada en ataque y Yusta se puso las botas al contragolpe gracias a las malas decisiones locales. Ibon Navarro tuvo que parar el partido a 5:40 para el descanso debido a un inquietante 15-26 y fue entonces cuando se pudo comprobar el nerviosismo de algunos jugadores locales. La máxima renta visitante llegó con el 17-29, lo que obligaba a los de Ibon a remar otra vez contra la corriente. Y se volvió a repetir la película: máxima intensidad en defensa sin permitir canastas fáciles al contragolpe merengue. Al descanso se llegó con el 25-31, buena muestra de lo caninos que estaban todos los jugadores en ataque. Las facilidades a Yusta para correr el contragolpe marcaron las diferencias. Lo más inaudito, y era la explicación del tanteto tan bajo, era que el UCAM estaba en 1 de 12 en triples al descanso y el Real Madrid no estaba mucho mejor con un 4 de 22.

Tras el descanso los, los murcianos se volvieron a poner a 4 puntos del líder y tuvieron una posesión para acercarse aún más, pero cada vez que tenían al Real Madrid cerca, pecaban de exceso de ganas con malas opciones en ataque. Estaba claro que el partido se iba a ganar en defensa y que un mínimo acierto en el tiro de tres puntos valía su peso en oro. Fueron los triples de Benite y Rojas los que permitieron al UCAM Murcia CB meterse definitivamente en el partido (34-37). El coraje y el corazón de los locales les hizo ganar los rebotes necesarios para tener opciones de luchar por el triunfo en el último cuarto. No era un buen partido, pero los locales tenían claro que para intentar ganarle a uno de los mejpres equipos de Europa la baza era la defensa a ultranza (43-47).

Y en el último cuarto... el apoteosis llegó cuando se consumó la remontada. En el Real Madrid solo Tavares aseguraba los puntos bajo el aro ante el desacierto en los triples del resto de sus compañeros, mientras que en el UCAM Murcia CB otra vez los triples le dieron la felicidad. Los murcianos se colocaron por delantre 54-53 a 5:13 para el final y a partir de ese momento el encuentro cobró una nueva dimensión. A falta de 2:52 y tras otra canasta de Tavares el partido se igualó a 59. Cuando solo restaban 38 segundos, otra vez el pívot visitante anotó, lo que permitió a los 'blancos' ponerse otra vez arriba 59-61. Y el más 'bajito' de todo, Clevi Hannah, con una penetración, empató a 61 a poco más de 2 segundos para el final. Pero los últimos instantes fueron letales para los locales porque Thompkins anotó de dos a falta de 8 décimas y Kloof falló el triple final (61-63).

UCAM Murcia CB: Hannah, Oleson, Rojas, Soko y Tumba -quinteto inicial-, Benite, Lima, Delia, Urtasun, Kloof y Delía.

Real Madrid: Doncic, Carroll, Radoncic, Randolph y Ayón -quinteto inicial-, Tavares, Llull, Yusta, Causeur, Thompkins y Taylor.

Parciales: 12-18; 13-13 (25-31); 18-16 (43-47); 18-16 (61-63).

