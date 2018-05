O equipo do Centro Penitenciario A Lama proclamouse campión galego, por terceiro ano consecutivo, logrando a clasificación para a segunda fase do IX Torneo Intercentros Penitenciarios que organiza a RFEF e Institucións Penintenciarias, xunto coas federacións territoriales.

Un Torneo que forma parte dun programa social mediante o cal o fútbol pretende colaborar cos centros nos plans de reinsercións social dos reclusos.

A fase galega disputouse entre venres pola mañá no campo Municipal de A Estrada gracias á colaboración do Concello estradense, que cedeu as súas magnificas instalacións para o desenvolvemento desta importante actividade.