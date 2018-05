Asociados de la UPV en huelga apuestan por “recrudecer la presión”

La Plataforma de Profesorado Asociado de la Universitat Politècnica de València (UPV), en huelga indefinida desde el 16 de abril, celebra la retirada de los servicios mínimos "impuestos unilateralmente por el Rectorado" y acuerda "recrudecer la presión" a partir de ahora, al entender que la negociación se encuentra "en punto muerto".

Así lo estableció en la asamblea celebrada el pasado jueves, un día antes de recibir la nueva resolución que deja sin efectos el decreto de servicios mínimos, ya retirado de la web de la Politècnica. CCOO PV presentó a finales de abril un recurso ante el TSJCV y solicitó, como medida cautelar, la suspensión de la resolución del rector, Francisco Mora; un trámite que se encuentra en fase de alegaciones, explica la organización en un comunicado publicado este sábado.

Los profesores asociados valoran positivamente la retirada de los servicios mínimos, si bien subrayan que llegan después de "casi un mes de huelga indefinida" y del intento sin éxito de alcanzar un acuerdo con representantes de la Politècnica. Tras insistir en que "el Rectorado los impuso unilateralmente", subrayan que los servicios mínimos estaban redactados con "gran indefinición" y "dejaron al profesorado en huelga en una situación de mucha presión e indefensión", ante la aplicación que realizaron algunos departamentos y el "desconocimiento" del alumnado sobre cómo actuar, "al advertirles de que su incumplimiento podría tener consecuencias legales".

El calendario de negociación acordado por la UPV finalizaba el pasado miércoles, 9 de mayo, y concluyó en la mesa de negociación celebrada ese día "sin ningún acuerdo entre las partes", subrayan desde la plataforma de asociados. Lamentan al respecto la "nula voluntad negociadora del Rectorado, que ha rechazado todas las reivindicaciones y propuestas presentadas". "Los interlocutores alegan que tienen la agenda completa, y no se programan nuevas reuniones para continuar el diálogo en la mesa de negociación", aseguran.

Riesgo de no acabar estudios y perder becas

Ante esta postura, junto con la no existencia "ni siquiera" de unos servicios mínimos, el profesorado asociado afirma no entender la actitud de la Politècnica frente una cuestión que "afecta cada día a miles de alumnos, que corren el riesgo de no finalizar sus estudios o perder becas, ni tampoco comparte que estas gravísimas consecuencias puedan ser ignoradas de esta forma y con esa actitud".

Pero como "el presupuesto de la universidad acabará con un superávit de seis millones de euros" en 2018, desde la plataforma consideran que "es el momento de mirar hacia las personas que trabajan en la institución, sobre todo las que componen el colectivo "más precarizado de toda la universidad". "Pero, por lo visto, no se pretende destinar ni un solo céntimo a solucionar este problema, quizá sea porque en la Politècnica nunca pasa nada", lamentan.