Tres zarpazos de la Deportiva para acabar con una sonrisa

Las cábalas de los aficionados del Fuenlabrada sobre el sorteo de la fase de ascenso a LaLiga 1|2|3 les mantenía distraídos. El duelo ante la Ponferradina poco importaba, también a Eloy Jiménez que decidió rotar pensando en sus próximos compromisos. La Deportiva no se jugaba nada, sería una presa sencilla… pero tras dos zarpazos en la primera mitad la percepción cambió. También para los fans, quienes comenzaron incluso a silbar a los suyos. No saben lo que es sufrir. Los aficionados blanquiazules, que de nuevo acompañaron a la Deportiva, han sacado un máster esta temporada. Los tres puntos no solucionan nada, pero por lo menos dejan un mejor sabor de boca. Algo es algo.

Los dos equipos salieron al Fernando Torres pensando en el futuro. El play-off para unos, la próxima campaña para otros. Así regalaron a los asistentes unos primeros treinta minutos flojos, en los que locales dominaron, pero sin ocasiones. La Ponferradina jugaba tranquila y en una buena transición Menudo puso el pase atrás para que Cidoncha abriese el marcador. Codina hizo la estatua. La misma acción que repitió en el segundo tanto, cuando se cumplió el mismo guión, salvo porque el remate llegó de Diego Santín. Una de las buenas noticias del partido. El pichichi del filial debutó con el primer equipo mojando. Buen augurio.

En el descanso el Fuenlabada metió a Dioni, pero el problema no era eso. No había juego en la zona de creación y el principal inconveniente llegaba de atrás. Codina y la defensa fallaban y dejaban ocasiones claras para la Ponferradina. El tedio era claro y otra vez la Deportiva lo dinamitó con un gol. Llegó por parte de Andy, que se jugó una falta desde la frontal en la que Codina falla. 0-3 en el minuto 73 y el estadio comenzaba a vaciarse. Mala imagen del Fuenlabrada, que no logró inquietar a Mandaluniz hasta el final. La Ponferradina cerró así el año con 48 puntos. Una sonrisa final no alegra nada. Calamitosa temporada que tiene que hacer pensar a mucha gente. Queda un verano muy largo por delante en el que todo debe cambiar. Desde el primer partido de liga la Ponferradina está obligada a estar arriba. La afición se lo merece.

Ficha técnica

Fuenlabrada: Codina, Iribas, Cata Díaz, Armando (Juanma, min.15), Jaume, Ismael (Dioni, min.45), Quero, Hugo Fraile, Arruabarrena (Yaw, min.78), Vicente y Cristóbal.

Ponferradina: Mandaluniz, Fernando Román, Jon García (Javi García, min. 75), Ríos Reina, Andy, Guille Donoso (Matthieu, min.84), Menudo, Cidoncha, Iago Díaz y Diego Santín (Tato, min. 84).

Árbitro: Álvaro Varón Aceitón (col. balear) no sacó cartulinas a ninguno de los dos equipos.

Goles: 0-1 Cidoncha (min.30), 0-2 Diego Santín (min. 38), 0-3 Andy (min. 73),

Incidencias: Partido correspondiente a la 38º jornada del grupo I de Segunda División B disputado en el Fernando Torres de Fuenlabrada ante 3.000 espectadores.