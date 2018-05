La corporación municipal de Ponferrada debatirá en junio el presupuesto

La alcaldesa confirmó su intención de llevar la propuesta económica del equipo de equipo de gobierno a un pleno el próximo mes de junio en sesión extraordinaria.

Lo hará para sacar adelante los cerca de 11 millones de euros en inversión que están disponibles y que, sin los presupuestos aprobados, resultarían imposibles de abordar.

'Yo apelo a la responsabilidad de los grupos políticos para que ese dinero pueda destinarse a los ciudadanos' afirmó Gloria Fernández Merayo puesto que, a su juicio, 'el no por no o la oposición por oposición, no es algo que merezcan los ciudadanos', sentenció la regidora minutos antes de que comenzase la procesión religiosa en las fiestas del barrio de Flores del Sil.

Precisamente, el arreglo y el acondicionamiento de los colegios del barrios son dos de los proyectos principales para esta que, junto a varias intervenciones de menor calado, suman medio millón de euros en la propuesta económica para este año.

La regidora también confía en lograr este mes un acuerdo definitivo para el acuerdo con el Ministerio de Industria que permita la gestión conjunta de varias administraciones del Museo de la Energía, un proyecto que también, dice Fernández Merayo, reportaría 'buenas noticias para el acondicionamientos del entorno del barrio de Compostilla' ha señalado.