XVII Coruña Bloggers: se puede vivir de un blog

Aquí estoy de vuelta en Llegando a puerto y por fin, después de unas cuantas ediciones sin poder asistir, os traigo mi resumen del último Coruña Bloggers ¡y ya vamos por el número 17! Ya tenía ganas de volver por la Fundación Barrié y creo que no pude elegir mejor momento. ¡Menudos dos súper ponentes que tuvimos en el mes de abril! Luis Gago, de Destino Ikigai y Gabriel Barrós, director de comunicación del Real Club Deportivo. No pierdo más tiempo y os los presento.

Luis Gago, el bloguero de viajes que todos querríamos ser

Cuenta la leyenda que Luis Gago era funcionario y lo dejó todo (con todo quiero decir su plaza fija en la administración, que no es poco hoy en día) para dedicarse a lo que le gustaba: viajar. Dice que desde entonces (2012) lleva trotando por el mundo con su pareja y, no, no se mueren del hambre. ¿Cómo lo logran? El bueno de Luis compartió su secreto con nosotros, el método ARCO, que os desvelaré más adelante.

Pero empecemos por el principio. Contó Gago en el Coruña Bloggers que cuando empezó con esta aventura sacaba algunos dinerillos vendiendo sus fotografías a agencias de viajes, revistas y periódicos e incluso empezó a hacer alguna exposición. Un año y medio después fue cuando decidió que eso se tenía que profesionalizar y para ello ¿qué mejor que montar un blog, verdad Coruña Bloggers? Pero un blog de verdad, de calidad y con una imagen cuidada (vamos, mejor que este que estáis leyendo, jeje).

Bueno, para ello tenía claro lo que había que hacer, aprender y formarse. Apostó por el Wordpress y por mucho networking y un tiempo después nacía Destino Ikigai al que, si sois mochileros, os recomiendo que os suscribáis.

Así demostró que se puede vivir de un blog de viajes, aun siendo un recién llegado en este mundo. "Lo más importante es reducir a cero los gastos del viaje", explicó Luis, y aclaró que es más fácil conseguir servicios gratis que dinero en efectivo. Es decir, que te paguen el avión, el hospedaje, experiencias, etc. Y aquí es donde aparece el método del que os hablaba antes y que él mismo creó.

El método ARCO

Básicamente esta idea nació organizando y sistematizando algo que ya venía haciendo, ofrecer sus servicios a cambio de otros o incluso cobrar por ellos. Para ello, a cada empresa con la que contacta le ofrece la siguiente propuesta:

Artículo en el blog. Es decir, hablar de la compañía en cuestión en el post dedicado a tu viaje, y como ya lo ibas a escribir ¡no te supone ningún trabajo a mayores!

Redes Sociales. Lo mismo, mencionarla, pero en Twitter, Instagram, Youtube... Una foto en la piscina del hotel, tirándote en la tirolina a la que te invitó esa empresa de aventuras, etc.

Conocimientos. Según Luis, este es el punto más importante. Tenemos que ofrecer al cliente aquello en lo que somos buenos. Por ejemplo, en su caso puede ser un reportaje fotográfico gratis para la web, un catálogo, etc. Pero hay muchas más opciones: un vídeo promocional si eres bueno editando. Si lo que te va es el análisis, ¿qué tal una auditoría SEO? O incluso si sabes hacer yoga o cualquier otra actividad, dar clases gratuitas a los huéspedes del hotel ¿Cómo lo veis? ¿Ya sabéis qué vais a ofrecer vosotros?

Opinión. Luis cree, y yo estoy de acuerdo, que minusvaloramos el peso que puede tener nuestra opinión en diversas plataformas por TripAdvirsor. Para una empresa de turismo, especialmente un hotel, una crítica positiva "es oro" en palabras del propio Gago. ¿Así que, por qué no garantizarles una reseña a cambio de sus servicios? ¡Ojo! No hablamos de una crítica positiva, solo una opinión real de lo que allí viviste. ¡Que se encarguen ellos de hacértelo pasar bien!

Hasta aquí la propuesta que le podéis hacer a las empresas para monetizar vuestro blog y que Luis Gago, amablemente, nos ha prestado. Y seguro que vosotros os estaréis preguntando ¿funciona? Que se lo digan a él. Empezó el año pasado con este método y desde entonces siempre ha viajado GRATIS. Ya ha pasado por Sri Lanka, Japón, Vietnam, Tailandia y Malasia. "Cualquiera lo puede hacer, solo tenéis que buscar vuestra voz", nos animó este Phileas Fogg, que nos recuerda, eso sí, que seamos "resistentes al rechazo" porque igual de 30 correos electrónicos pueden contestar uno. ¡Pero con ese uno nos llega!

Gabi Barrós, la persona detrás de la imagen de marca del Dépor

Podría seguir hablando de Destino Ikigai porque su creador nos dio mil y un consejos interesantes durante el Coruña Bloggers pero es momento de pasar al siguiente ponente: Gabriel Barrós. Si trabajáis en el mundo del periodismo o de los deportes seguro que os suena, ya que es el director de comunicación del Dépor tras el cambio de directiva ¡Y menudo trabajo ha hecho!

Tranquilos, no empecéis a echar espuma por la boca. No estoy hablando en ningún caso de los resultados deportivos (obvio) sino de todo lo que ha tenido que ver con el cambio de imagen del club desde su llegada. Hablamos de la creación de una marca en todas sus vertientes: la imagen interior del estadio de Riazor, la nueva web, la creación de redes sociales y hasta del merchandising (básicamente porque ahora hay y antes no). Es decir todo lo que de alguna forma comunica.

Lo que hizo Gabi durante su ponencia fue explicarnos todo este proceso de creación de identidad, las normas que siguen en el club, como lidian con las redes de los jugadores... "Tenemos a los influencers en casa", declaró, y procuran no abusar de ellos porque saben que los que hoy son héroes en este mundo es fácil que se conviertan en villanos mañana (no seré yo la que ponga nombres).

Desde su llegada, si me permitís la expresión, se ha comido muchos marrones. Vale, eso lo digo yo, no él, pero calculad: el caso Jimmy, cambios de entrenador y proyecto, descenso de categoría... Por eso está deseando empezar a dar noticias positivas. ¡Esperemos que llegue pronto ese momento!

Respecto a los consejitos que nos podemos aplicar en nuestras bitácoras, nos recomendó que "seamos fieles a nosotros mismos y creamos en nuestro proyecto". Coincide así con la filosofía de todos los ponentes que han pasado hasta ahora por el Coruña Bloggers durante estos dos años.

Y precisamente antes de irme quiero recordaros que este mes es el aniversario de este maravilloso proyecto completamente altruista que nació en la cabeza de Manolo Rodríguez, creció de la mano de la gente de Pasquino Comunicación y ahora es una auténtica comunidad, no sé si de influencers, pero sí de gente que cree en sí misma desde diferentes ámbitos. Así que estad atentos porque para celebrarlo el día 30 de mayo nos espera una edición especial del Coruña Bloggers. ¿Os la vais a perder?