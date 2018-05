El Eldense muere en la orilla (3-0)

Elche C. F. “B”: Adrián Real, Rubén García, Luis Maestre, Jero Rocamora, Pablo Serrano, César Romero, Adrián Molina (Hugo Sánchez 64´), Ernesten Samba, Ishmael Kofi (Josu González 71´), Ismael Benktib (Ibraima Kalil 81´) y Leomar Pinto.

C. D. Eldense: Chema Giménez, Carlos Crespo (Loren Burón 28´), Mariano Gancedo (Carlos Terol 68´), Edelmiro Elizalde “Titino”, Kike Torrent, Álvaro Clausí, Chema Díaz, Cristo Díaz, Rubén Solano, Miguel Sánchez (Jaime Jornet 54´) y Kike Tortosa.

Árbitro: Jorge Tárraga Lajara (Alicante). Amonestó a los locales Rubén García, César Moreno y Ernesten Samba. También a los visitantes Mariano Gancedo y Chema Díaz.

Goles: 1-0 (7´) Adrián Molina, 2-0 (75´) Leomar Pinto. 3-0 (90´) Leomar Pinto.

Estadio: Martínez Valero de Elche.

Incidencias: 42ª jornada de liga en el Grupo VI de la Tercera División de fútbol. Alrededor de 300 aficionados el Eldense en las gradas.

El Eldense jugará una temporada más en Tercera División después de haber desperdiciado esta tarde, la segunda oportunidad consecutiva para acabar la liga en la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Su derrota ante un Elche Ilicitano que fue superior y que supo gestionar mejor la necesidad de ganar, ha impedido a los de Miguel Ángel Mullor aprovechar el pinchazo, casi contra todo pronóstico, del C. F. La Nucía en su campo ante el Torre Levante.

Partiendo de la base de que el resultado es demasiado abultado aunque la victoria del filial franjiverde es totalmente justa y le sirve para lograr la permanencia, el encuentro disputado esta tarde en el “Martínez Valero” ha sido un fiel espejo de lo que ha sido la temporada para el Deportivo Eldense. Un equipo con una alarmante falta de gol, una plantilla justita y descompensada con futbolistas sabedores de que su titularidad, por falta de alternativa, ha sido incuestionable. Un grupo de futbolistas que en su mayoría se han visto superados por la presión que exige jugar en un club como este, un equipo que se ha ido desangrando, en muchos aspectos, conforme ha ido pasando la liga dejando escapar demasiados puntos de su campo en la primera vuelta e incapaz de ganar en feudos asequibles en la segunda. Un club que desaprovechó el mercado de invierno fichando jugadores, algunos, para hacer número más que como refuerzos haciendo saltar por los aires el proyecto de Dani Ponz al que tanto le costó convencer a futbolistas para que vistieran la azulgrana después de la inolvidable, por nefasta, temporada pasada para contratar a un entrenador, Miguel Ángel Mullor, al que le ha costado un mundo imprimir su esquema al juego del equipo. Y así, de esos polvos han venido estos lodos.

En lo que al partido en sí se refiere, los locales se pusieron muy pronto por delante cuando en el minuto siete, el jugador de Elda Adrián Molina recibía solo en el corazón del área para batir a Chema Giménez de disparo raso y sin oposición.

Decepción entre la afición eldense / Cadena SER

Al Deportivo le pesaba demasiado la responsabilidad y el Ilicitano estaba más cómodo, teniendo más minutos el balón mientras que a los azulgranas les faltaba presionar más en la parcela ancha y evitar los centros que desde la izquierda buscaban a Leomar Pinto en el segundo palo. Adrián Molina estaba siendo una pesadilla en la banda izquierda para Carlos Crespo. Tanto es así que en el minuto 28, Mullor le sustituyó para dar entrada a Loren Burón y ubicar en el costado derecho de la defensa a Kike Tortosa corrigiendo ese déficit. Antes de que el Ilicitano dispusiera de una magnífica oportunidad apurando el minuto de alargue que dio el colegiado en la primera mitad, César Moreno envió a córner un balón con la mano pero el trencilla dio saque de esquina ante las protestas, tímidas eso sí, de los azulgranas.

Con toda la segunda parte por delante y con el marcador en contra (1-0), al Deportivo no le cabía otra que no fuera la de ir al por partido y eso lo demostró sacando dos córners en los dos primeros minutos de ese segundo tiempo. De cualquier modo, el Eldense no llegó a inquietar la meta local con disparos entre los tres palos ni en una sola ocasión y ese es un bagaje pobre, muy pobre, para un equipo que se jugaba la temporada.

Con ese panorama, el filial franjiverde se acomodó a la espera de salir a la contra para sorprender y una de esas, a falta de quince minutos para el noventa, un pase desde la izquierda buscó la espalda de la defensa y en el segundo palo, otra vez en el segundo palo, esperaba Pinto para batir a Chema Giménez por el palo corto. El propio Leomar Pinto redondeaba la faena en el minuto noventa en una jugada calcada estableciendo el 3-0 definitivo haciendo que estallara la alegría entre la plantilla y los aficionados del filial ilicitano.

Con la renovación de Miguel Ángel Mullor como técnico para la próxima campaña, el Deportivo ya trabaja en el nuevo proyecto.