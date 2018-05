Puesta en marcha del 'Punto de acopio de residuos de la construcción y la demolición' en Bedmar

El diputado de Servicios Municipales, Bartolomé Cruz, junto al alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano, presentan la puesta en servicio del punto de acopio de residuos de la construcción y la demolición (RCD) habilitado en la localidad para el depósito de escombros de obra menor, una actuación enmarcada en el ‘Plan Director de Residuos Inertes’ que impulsa la Diputación.

Se trata de unas instalaciones ubicadas junto al punto limpio del municipio que gestionará la Administración provincial a través de la empresa mixta Resurja.

El nuevo 'Punto de acopio de residuos de la construcción' está ubicado junto al 'Punto Limpio' de Bedmar / Antonio Plaza

El diputado, Bartolomé Cruz, declaraba a Radio Jódar SER: “Con estas instalaciones hoy damos un paso más para poner en marcha el ‘Plan Director de Residuos Inertes (escombros)’. Bedmar es la primera localidad que nos da el tratamiento completo. Hoy ponemos en marcha un punto de acopio, que aquí es para obras menores, los vecinos de Bedmar tienen que traer los escombros que generen, para ello hay una serie de ordenanzas reguladoras… a partir de ahora el ayuntamiento tendrá que cobrar una fianza para que estos escombros hagan el ciclo completo, una vez que los depositen en este punto de acopio, se le expedirá un certificado por parte de RESURJA, que es quién lo va a gestionar, certificado que presentaran en el ayuntamiento, para que se les devuelva la fianza…”

Cruz continuaba “…Lo que pretendemos, con estos puntos de acopio, que se están distribuyendo por toda la provincia, es, en primer lugar, dar una solución a los ayuntamientos y por otro lado, medio ambientalmente, para que no se produzcan más escombreras ilegales, espacios que se degradan y además darle una segunda vida a esos escombros para reciclarlos y generar nuevos productos que se pueden utilizar para la construcción (arena, zahorra, grava…). Esto es la economía circular, somos pioneros en la provincia de Jaén, a través de este ‘Plan Director de Residuos Inertes’, es el primero que se está implantando en Andalucía y posiblemente en España… Es el primer municipio Bedmar que nos delega a la Diputación Provincial el reciclado de escombros… la eliminación, transporte y tratamiento también están delegadas… nosotros a través de las plantas de tratamiento que tenemos distribuidas por toda la provincia…”.

Por su parte el alcalde de Bedmar- Garcíez, Juan Francisco Serrano, mostraba su satisfacción, “Lo primero que tenemos que hacer es poner en valor la importancia de la organización de los dos puntos (Punto Limpio y Punto de Acopio), para quitar todos esos desechos, esa basura que estamos generando, tanto de las obras de construcción como domiciliarios… vamos a esa construcción sostenible, aprovechar lo máximo que desechamos para poder revertirlo, económicamente, al municipio. Esto es un esfuerzo de ambas administraciones, que tiene que tener su continuidad con una labor de concienciación a los vecinos, para conseguir lo que ya hemos conseguido con la eliminación, por completo, de los vertederos incontrolados, el ayuntamiento se marcó el objetivo de que en cinco años, no podía haber ningún tipo de vertederos, donde se apilaban toneladas y toneladas de escombros y basura, y así se ha hecho y se han retirado… y también desde el punto de vista medioambiental, ganamos en calidad del medio rural… es una tarea de todos… se trata de aprovechar todos los mecanismos que nos brinda la Diputación, hablar que un pueblo de tres mil habitantes seamos pioneros, en ese ciclo completo de la recepción de los escombros, para hacerlo sostenible para Bedmar, bienvenido sea… Nuestro Ayuntamiento está comprometido para poner y ofrecer nuevos servicios municipales a disposición de los vecinos… Tenemos un marco excepcional con esa Sierra Mágina a nuestra espalda, y este balcón que nos ofrece este punto que hoy se pone a disposición, tenemos que ser cómplices todos, estoy convencido que así lo van a hacer los vecinos y vecinas de Bedmar y que nos vamos a concienciar entre todos, ya llevamos un tiempo en que estos hechos de verter escombros en puntos en que hasta ahora estaban siendo vertederos, estoy convencido que a partir de hoy se van a olvidar por completo, porque ya tenemos este punto donde llevar los escombros y que prácticamente no le van a suponer costes, esto es como una gran cadena, donde el eslabón de los vecinos y vecinas, que ya vienen trabajando en esa línea, de limpieza, de mantenimiento, de cuidar el medioambiente, de cuidar la estética y por supuesto de cuidar el entorno de su pueblo lo van a respetar aún más… En definitiva un nuevo servicio municipal, de la mano, como siempre, de una Diputación Provincial que es sensible al medio rural, si no fuese por la Diputación Provincial este punto no lo podríamos tener abierto y sin embargo hay que aprovecharlo, como lo tenemos, estoy convencido que los vecinos y vecinas le van a dar aún más uso…”.

Preguntábamos al diputado por la planta de transformación de residuos ubicada en el paraje de la cantera La Lancha de Jódar, inaugurada hace más de tres años, pero aún no puesta en marcha, “Dentro de las nueve plantas que ha construido y está construyendo la Diputación Provincial, con recursos propios, de las plantas de tratamiento una de ellas está efectivamente en Jódar, hemos tenido problemas de espacio y de accesibilidad y se ha hecho un modificado, se ha modificado los accesos a esa planta, en ese proyecto y se va a ampliar esa planta, está en licitación ese proyecto, y en breve concluiremos las obras, es un proyecto que tiene un presupuesto de más de 400.000 €uros, está en contratación, en breve se sacará a licitación esas obras y una vez que estén concluidas pondremos esa planta de tratamiento en funcionamiento”.