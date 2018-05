Montávez (SAT Jódar): “Que se acabe la paz social en Jódar”

La asamblea tenía lugar en la sede local del SAT, en la calle San Fernando, coincidiendo con el desplazamiento de cientos de vecinos (más 3.000 según el sindicato) en la campaña de espárrago en distintas comunidades, por lo que la presencia de afiliados ha sido mínima, cifra que hemos tratado de confirmar a través de los máximos responsables, pero que no nos han llegado a desvelar.

Comparecían en rueda de prensa, además del propio Bódalo, la responsable local de organización, María Montávez, el portavoz provincial, Curro Moreno y el afiliado Juan Pastrana.

María Montávez era la primera en intervenir, dando a conocer el nombramiento: “Vamos a hacer público, después de haber tenido hoy una asamblea con los afiliados y afiliadas de este sindicato, dar a conocer quién es nuestro nuevo responsable aquí en Jódar, en este caso es Andrés Bódalo”.

Como suele ser habitual Montávez en sus intervenciones públicas, no dejaba pasar la oportunidad para arremeter contra alcalde, equipo de gobierno y hasta medios de comunicación, “Sentimos bochorno y vergüenza cuando vemos a que gente tenemos representándonos… y es verdad que durante este tiempo hemos estado muy tranquilos y tranquilas y creo que es hora ya de que la paz social se acabe en Jódar… Porque entendemos que si los medios de comunicación fueran independientes, seguramente se estarían viendo otras cosas… y claro dice que él ha presentado alternativas pero que la gente no quiere, es que hay que tener la cara muy dura, que la gente de Jódar prefiere irse a ochocientos kilómetros a penar y a sufrir, y no quiere trabajar en su pueblo, porque él ha tenido alternativas pero la gente está muy desengañada, ¿A quién le ha presentado esas alternativas?, Porque nosotros no nos hemos enterado y vivimos aquí… Es un embustero, como siempre, y siempre va con la mentira, pero ya no cuela, ya está bien de engañar a este pueblo, por eso digo, por eso estoy hablando de que se va a acabar la paz social…”.

A continuación, tomaba el histórico afiliado del SAT, Juan Pastrana, para disculparse de unas octavillas que él mismo repartía unos días antes, en las que se reclamaba información, transcurrido un año de la ocupación de la finca ‘Cerro Libertad’, “Sobre el estado de las cuentas, gastos y beneficios… nunca se nos ha informado sobre dicho tema, sin darnos explicación alguna de la situación de la misma”. Pastrana “…Quería desmentir una octavilla… que la di yo en mano… la di inocentemente, sin saber, si sabía el contenido de la octavilla, pero no le di la importancia que tiene, yo hoy vengo a rectificar, a decir que no hay ningún tipo de problema, que las cuentas están totalmente claras… yo no le echo la culpa a nadie, yo creí que el contenido de la octavilla no repercutiría en contra del sindicato, he visto yo que los compañeros han dado todo tipo de explicaciones, las cuentas están claras, yo hoy, igual que la tire en su día, he venido a dar la cara, diciendo que no hay ningún tipo de problema…”.

El portavoz provincial, Curro Moreno, incidía en el mismo tema, “Esa octavilla se tiró hacer un par de días, en ella se mentía, porque en los órganos del sindicato, tanto en la asamblea local de Jaén como en las asambleas provinciales, como en la asamblea del ‘Cerro Libertad’, se han mostrado, en infinidad de veces, las cuentas, yo las he traído aquí una vez más… aquí están, sin trampa ni cartón, con transpariencia, como siempre en este sindicato… despreciar totalmente la actitud y la intención que tenía esa octavilla, se abrirá una comisión de investigación, para ver quién hay detrás de todo esto… cerrar página ahí… Juan es uno de los que ha participado, el que ha dado la cara, hay más autores, que creemos que no son ni del sindicato… no creo que haya sido el alcalde… pero el tema es que hay que investigarlo… nuestros estatutos tienen sus sanciones, habrá que ver la comisión de garantías que se forme… Juan tenía ese malestar y ese malestar se la ha quitado esta tarde cuando ha visto todas las cuentas y todos los tickets…”.

Sobre este tema y el nombramiento de Andrés Bódalo, como nuevo portavoz local del SAT, el propio Moreno ha publicado, en su perfil personal de una red social, “… Hace pocos días en Jódar se tiraba una octavilla cobardemente anónima con la única intención de desprestigiar al SAT bajo la acusación de no haber mostrado las cuentas del Cerro Libertad. Mentira grande donde las haya porque esas cuentas se han enseñado en la Unión Local del SAT-Jaén, en la asamblea de la Unión Territorial y en las Asambleas del Cerro, y ayer también en la asamblea local de Jódar, de la que nuestro comandante Andrés Bódalo Pastrana” vuelve a estar al frente… Supongo que se cree el ladrón que todos son de su condición, y porque algunos no hayan sido capaces de tener vergüenza y ser transparantes y honrados en su puñetera vida piensan que los demás no podemos serlo… Este acto es miserable por ser embustero, por usar el logo del sindicato sin ni siquiera estar afiliados, por manipular a una persona honrada y luchadora para que difunda esto mientras los autores intelectuales se quedan en su casa escondidos como ratas… Hay quienes solo trabajan para llenar sus bolsillos, sus panzas y sus narices, nosotras trabajamos para llenar los pueblos de derechos, de dignidad, de vida, de alegría, de justicia y de libertad. Jódar se volverá levantar, pese a quién pese, y caiga quién caiga…”.

Por último, Andrés Bódalo, en su intervención, “Mucha gente ya conocerá, aquí en Jódar, que vuelvo a mi pueblo, he estado desde 2007 en Jaén viviendo, ya he vuelto aquí, voy a estar estable, ya estoy empadronado aquí en mi pueblo de nuevo. Los compañeros y compañeras, esta tarde en asamblea, han decidido que me ponga al frente del sindicato, ya estuve en su día, este reto lo quiero aceptar, una vez más, y ponerme también de las luchas sociales y necesarias que hacen falta en nuestro pueblo. Yo creo que hoy, más que nunca, tenemos doscientas mil razones para luchar todos los días en la calle, igual que están haciendo miles y miles de trabajadores y trabajadoras, pensionistas, mujeres feministas, todo el mundo, luchas importantísimas que se están dando en todo el estado español y en Jódar también tenemos que aparecer, yo creo que hemos aparecido siempre, y debamos volver a aparecer, porque Jódar lo necesita, yo creo que estamos atravesando la época más difícil en los últimos cincuenta años, que hemos vivido en Jódar…”.

Bódalo continuaba, “Hacer un llamamiento importante a toda la gente de izquierdas en Jódar, desde el sindicato yo hago ese llamamiento a que nos tenemos que unir todos en una misma dirección, y es en salvar a nuestro pueblo… darle vida, darle trabajo y darle esperanzas… los únicos que se la podemos dar son la gente luchando, gritando fuertemente a los distintos gobiernos, tanto al gobierno andaluz como al gobierno central de que aquí este pueblo existe… que tiene 12.500 habitantes y que nos tienen siempre utilizados para la mano de obra barata en Navarra, en Castilla-La Mancha, en Francia, donde quieran ellos, y queremos ya estabilidad, queremos que nuestros hijos tengan estabilidad en su pueblo y tengan trabajo…”.

Cerraba su intervención refiriéndose al antiguo PER (ahora PFEA), “Quiero terminar con algo muy importante, el PER, sale publicado que Jódar es el segundo municipio que va a recibir más PER de toda la provincia (en realidad es el primero), y hemos visto recientemente, en la Casa de la Cultura, haciendo contratos a más de doscientas personas, contratos de cinco días, les quiere tapar, este alcalde, a las familias la boca. Si en estos momentos hay más de tres mil personas que están fuera de nuestro pueblo… ¿Por qué, si hay PER, a la gente, criaturas, hombres y mujeres, que están en estos momentos en Jódar, no se les da quince días de trabajo mínimo? Y a los profesionales, albañiles, carpinteros, fontaneros… un mes de trabajo, como dice la normativa del PER, ¿Por qué no hace esa excepción?... ¿Por qué siempre sigue alimentando los cinco días de PER?. Cuando nosotros denunciamos en su día, por eso pusimos los cinco días de PER, porque había una marginación hacia este pueblo, y lo que queremos es que nos den 15 días, como al resto de los municipios… ¿Por qué está jugando con esa limosna y comprando a la gente?, Ya está bien, eso lo vamos a reivindicar, y yo me comprometo a que se va a cambiar esa situación, que la gente tiene que salir 15 días de trabajo… y lo vamos a luchar en la calle…”.