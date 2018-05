Un punto que acerca pero no sentencia

Toca seguir sufriendo. Así lo determina el empate contra el CD Lugo y las tres jornadas que quedan para que acabe la Liga 1,2,3. En esos tres partidos el equipo de Rubén de la Barrera tendrá que visitar Tarragona y Soria y recibir en el Reino al Real Oviedo.

El partido contra el equipo gallego tuvo dos partes perfectamente diferenciadas. La primera fue para los leoneses y la segunda para los gallegos y un hombre que cambio el desarrollo del encuentro. La entrada de Iriome en el CD Lugo fue letal para los intereses blancos.

La primera oportunidad de gol fue para el cuadro entrenado por Francisco. Un balón de Sergio Gil se iba por encima de la portería de Palatsí. Corría el minuto siete y aparecía la figura de Sergio Marcos. El centrocampista de la Cultural daba un auténtico recital de cómo se dirige un equipo y de su actuación se beneficiaba el juego de ataque de la Cultural. El gol de los locales tenía que llegar y lo marcaba David García después de una falta lateral y tras una perfecta asistencia de cabeza de Iván González. A partir de ahí las oportunidades de gol se sucedieron para el equipo de Rubén de la Barrera. Eso sí, esta vez, la puntería no fue el principal aliado de la Cultural. Aparte el colegiado canario Pulido Santana entendía que no había penalti en una jugada donde Rodri era el protagonista Antes de llegar al descanso Señe tuvo en sus botas hasta cuatro oportunidades de gol. En las dos primeras el remate de cabeza del catalán no acaba en la portería lucense y en las otros dos el veterano portero del Lugo Roberto evitó que el balón se colara en las mallas del equipo gallego.

Rodri en una acción de juego / La Liga 1,2,3

El centrocampista Iriome, que había entrado en el min 32 de la primera mitad, ya había avisado de su calidad y se convertía en protagonista. El dominio era para el CD Lugo, la posesión también y la Cultural no encontraba cómoda en el terreno de juego. Iriome se colaba por banda derecha y un superado Ángel García le hacía penalti. Palatsí paraba el lanzamiento pero el rechace le llegaba al propio Herrera que colocaba el empate en el marcador. Con veinte minutos por delante la Cultural intentó aprovechar alguna contra y Señé volvió a tener la posibilidad de sumar los tres puntos pero la suerte no estaba del lado del catalán. En definitiva la Cultural suma un empate y la próxima cita será el próximo sábado contra el Nastic de Tarragona.

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA: Palatsi, Bastos, David, Iván, Ángel, Mario Ortiz (min 86 Samu Delgado) , Sergio Marcos ( min 74 Yeray ), Buendía, Señé, Antonio Martínez (min 64 Moutinho) , Rodri

CD LUGO: Roberto, Lemos, Malagón (min 32 Iriome), José Carlos, Ruiz, Seoane, Pita, Jaime (min 72 Cristian Herrera), Azeez, Sergio Gil (min 61 Campilllo), Escriche

1-0 – Min 18 David García

1-1 – Min 80 Cristian Herrera

ARBITRO: Pulido Santana . Amonestó en la Cultural a Bastos, Ángel García, Samu Degado e Ibán Salvador. En el CD Lugo a Pita, Seoane, Azeez, y Escriche

ESTADIO REINO DE LEÓN: 10.000 Espectadores