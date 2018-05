Denuncian la falta de programas en las cárceles para prevenir delitos sexuales y de violencia de género

Escucha la conversación completa:

Funcionarios de prisiones y psiquiatras denuncian la falta de estos especialistas en los centros penitenciarios y las consecuencias que esta carencia tiene para la rehabilitación de los propios enfermos, pero también para el resto de reclusos que conviven con ellos. Problemas mentales que tienen como origen en muchos casos el consumo de drogas.

Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, va más allá. "Faltan psiquiatras en los centros pero también programas para personas con antecedentes por violencia de género o delitos sexuales, que permitan la rehabilitación de los pacientes excarcelados".

Lo confirman José María y Sergio que trabajan uno, como funcionario de prisiones, otro como educador, en cárceles de la Comunidad de Madrid. No se puede hacer este tipo de programas simplemente porque no hay recursos, no hay profesionales y son muchos los reclusos que llegan hasta allí por delitos de violencia de género o delitos sexuales.

Los expertos plantean en este momento un cambio en el modelo de atención que apueste más por trabajar desde la prevención. "La atención precoz en patologías emergentes evita consecuencias delictivas", asegura la doctora Díaz Marsá.

"En este momento la mayor parte de los recursos se destinan a pacientes con psicosis o esquizofrenias en edades más avanzadas, pero estamos viendo que la intervención precoz, intervenir en las primeras fases de la enfermedad, previene muchas patologías, antes de que puedan llevar a cometer actos delictivos".

Instituciones Penitenciarias no ha confirmado el número de psiquiatras que trabajan en las prisiones de la Comunidad de Madrid.

Pero la falta de especialistas no es solo un problema dentro de los centros penitenciarios. Faltan profesionales que puedan atender a un mayor número de pacientes que además, son cada vez más jóvenes y presentan problemas de personalidad y conducta. Problemas que en muchos casos aparecen ligados al consumo de drogas, aunque influyen otros factores como los genéticos, o la falta de atención de los padres.

"Son muchos los que piensan que consumir porros, cannabis, no tiene consecuencias pero en personas vulnerables, que genéticamente están determinadas puede producir brotes psicóticos graves y conducir a un problema de esquizofrenia" alerta la psiquiatra.

La Sociedad de Psiquiatría de Madrid ha realizado un estudio que evidencia la falta de psiquiatras, no sólo en el ámbito penitenciario. En los países nórdicos la media es de 12 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, en España tenemos la mitad.