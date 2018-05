¡El Jumilla se queda en Segunda B!

La ciudad de Jumilla seguirá disfrutando la próxima temporada del fútbol de Segunda B. El club vinícola certificó la permanencia tras batir al Recreativo (1-0) gracias a un gol de Chacopino tras el descanso. Un tanto que permitía a los de Fernández Romo evitar fantasmas al tiempo que otros rivales directos iban sacando sus partidos y metían provisionalmente a los jumillanos en problemas.

Los nervios afloraban con el paso de los minutos. Y es que pese a los intentos de Txomin, o los remates de Carlos García y Titi, el dominio jumillano no se transformaba en goles. Nada más salir de vestuarios, el equipo de Fernández Romo dejó atrás esos problemas (por entonces era equipo de playout) gracias al gol de Chacopino, aprovechando un fallo de los defensas rivales. Pudo sentenciar Titi, hasta en dos ocasiones, pero no entró el balón de nuevo. El Recreativo no metió en apuros a Jaume Valens y con ese 1-0 el Jumilla firmó la salvación.

DESPEDIDA TRISTE PARA EL LORCA DEPORTIVA

El Badajoz, que también estaba metido en el lío de la permanencia, ganó al Lorca Deportiva (1-0) con un gol de Ruano nada más retomarse la segunda mitad. En la primera parte, Hortal evitó los remates de Jesús Muñoz y Ruano, aunque en la otra área lo intentaba Andrés Carrasco. Ya tras el descanso, y pese al gol local, el Lorca Deportiva buscó sin éxito el empate. Triste final para un equipo, el de Mario Simón, que tras varios meses soñando con un imposible, acabaron claudicando.

