Los rivales perdonan la vida al Sporting

Es difícil, pero no imposible. El domingo levantó ligeramente la moral del sportinguismo. Huesca y Rayo Vallecano desperdiciaron la oportunidad de poner tierra de por medio con el equipo gijonés, que aunque sigue lejos del playoff, no se ve definitivamente descolgado. El Huesca de Rubi solo no pudo pasar del empate en casa con el Alcorcón y queda cuatro puntos por encima del Sporting; el Rayo fue sorprendido en casa por el Córdoba de Sandoval (perdió 1-2) y desperdicia la oportunidad de alejarse a una casi insalvable distancia de ocho puntos; se queda a cinco, que siendo mucho, no es tanto. El Sporting tiene tres jornadas por delante para intentar recortar la diferencia con alguno de los dos que va por delante.

Los resultados de los demás no empañan la decepción que supuso la derota rojiblanca del sábado con el Barça B, pero al menos no dejan al Sporting descolgado del todo, como habría sucedido de ganar los dos que van por delante.

El Huesca fue el primero en desaprovechar la oportunidad. Puso salvar un punto en El Alcoraz ante un Alcorcón que le puso en serios apuros, especialmente en la primera parte, en la que se puso por delante en el marcador. Pudo incluso tener más ventaja si el árbitro hubiera señalado penalti en un claro agarrón de Pulido a Álvaro Giménez. Pero, una vez más, el Huesca no puede quejarse de los arbitrajes. El gol de Melero permitió al conjunto aragonés salvar un punto que supuso una decepción para los aragoneses.

Rubi, entrenador del Huesca. / LaLiga.es

Pero le fue al Rayo Vallecano, que pinchó en casa el día que contaba con dejar su ascenso casi visto para sentencia. Fue precisamente el Córdoba de José Ramón Sandoval, el ex entrenador de Rayo y Sporting, quien aguó la fiesta de los madrileños. Los andaluces quedan a un punto de la permanencia, que marca el Nástic. El Sporting visitará precisamente Córdoba en la última jornada. Antes deberá visitar este viernes al Tenerife (que está a siete puntos del playoff, al menos hasta que juegue el Cádiz este lunes) y recibirá en El Molinón al Granada, que está solo dos puntos por encima de los canarios.

El calendario del Huesca pasa por visitar Lugo el lunes 21, recibir a un Nástic que está al filo del descenso y visitar al Oviedo en la última jornada. El calendario del Rayo es muy similar: visita Alcorcón, recibe al Lugo y cerrará la Liga en Tarragona.

Pero la jornada actual aún no ha acabado. La tensión para los sportinguistas tampoco, porque el Cádiz-Zaragoza de este lunes también es importante. No vale solo mirar hacia arriba: en caso de tener que jugar playoff, es muy importante hacerlo como tercer clasificado. Y el Zaragoza, si gana en Cádiz, quedaría a solo tres puntos de los rojiblancos y con el golaverage ganado. Quedan todavía muchas emociones.