La CUP s'abstindrà i farà president a Torra

El consell polític de la CUP ha decidit avui mantenir les quatre abstencions dels seus diputats en la votació de demà al Parlament, amb les quals faran possible la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat, encara que sense garantir la governabilitat del futur Govern.

L'abstenció ha estat l'opció guanyadora en la votació interna del consell polític de la CUP celebrat a Cervera, i és imprescindible perquè demà sigui investit Torra per majoria simple, amb els vots favorables de JxCat i ERC i els negatius de la resta de grups (Ciutadans, PSC-Units, Catalunya En Comú-Podem i PPC).

En un comunicat, la formació ha indicat que "no bloquejarà la formació d'un nou Govern" en un moment "complex, marcat per la repressió i la vulneració de drets polítics i civils per part de l'Estat".

Però la formació antisistema ha remarcat que, malgrat facilitar la investidura amb les quatre abstencions, se situarà en l'oposició durant la pròxima legislatura, sense garantir la governabilitat del pròxim executiu català.

La CUP ha pres aquesta decisió després de considerar que la proposta de programa de govern de JxCat i ERC "no avança en la construcció de mesures ni republicanes ni socials, que responguin als drets i necessitats de la classe treballadora i de la resta de les classes populars".

L'organització antisistema ha considerat que JxCat i ERC han donat un "gir autonomista" que porta a la CUP a "assumir un rol d'oposició activa, treballant, dins i fora de les institucions, per generar un nou cicle del moviment independentista".