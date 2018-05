El Ayuntamiento pagará más de un millón de euros a los vecinos del Escalinata

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado capitular el Caso Escalinata. Más de quince años de litigios que se zanjan con el pago de 1.300.000 euros en concepto de indemnización a la comunidad de propietarios del edificio Escalinata. La proposición no ha contado con ningún voto en contra y ha sido aprobada por los votos del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Algeciras Sí Se Puede y la no adscrita Elena Abad. Izquierda Unida, Ciudadanos y la edil del grupo no adscrito María José Jiménez se han abstenido.

La oposición ha usado sus intervenciones para la proposición de medidas al caso. Izquierda Unida ha abogado por la creación de una comisión de investigación, el traslado del espediente a la Fiscalía y el encargo de un informe a los servicios económicos municipales. Todas han sido rechazadas en votación.

El 31 de julio de 2001 se aprobó en el Pleno la concesión de la obra del parking Escalinata a la empresa Nautagest. Fue en un contexto en el que el equipo de gobierno -por entonces con el Partido Andalucista y el PP- impulsó la creación de estacionamientos ante las vicisitudes para aparcar en el centro urbano de la ciudad. De ese tiempo datan también los aparcamientos de Ménendez Tolosa y Baluarte.

El 2 de junio de 2003 aparecieron grietas en el edificio Escalinata, contiguo al parking levantado por Nautagest. Un año más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) admitió irregularidades en la construcción y dio la razón a la comunidad de vecinos. El Ayuntamiento interpuso recurso de casación al Supremo. El Alto Tribunal lo rechazó en 2006.

La oposición ha pedido que se detalle el coste a cada algecireño de esta indemnización que pone fin a quince años de trámites judiciales.