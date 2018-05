El Villa espera el último empujón de Aranda

Reza el lema del Villa de Aranda aquello de... "¡Hasta el final!". Ahora más que nunca esa debe ser el aliento de los miles de seguidores que han acompañado al equipo desde hace décadas. No será fácil creer, no será fácil lograr la permanencia, no lo fue creer en Elda, no lo fue en aquellos encuentros en Asobal donde el Príncipe de Asturias eran palabras mayores para cualquier rival... Ahora toca creer de nuevo.

Seguramente será difícil hacerlo, pero es lo único que queda ganar y esperar que Covadonga pierda en casa ante Gijón. No debe quedar por haberlo intentado, debe quedar el deber cumplido del triunfo y veremos después.

Por todo ello y en un ambiente complejo el club quiere ser quien enarbole la bandera de la esperanza. El club y las peñas, que nunca han dejado al club en la estacada. El club, las peñas y todos aquellos que deseen sentirse orgullosos de lo que les ha hecho presumir. Toca tirar de orgullo patrio porque hay mucho en juego.

Por todo ello el club invita a todos sus socios, aficionados y seguidores a creer en la salvación y luchar por ella. Así, la entrada del partido ante Antequera tendrá el simbólico coste de 2 euros. Y además, se ha llegado a un acuerdo como todas las temporadas para que todos aquellos participen en la paellada fin de temporada -15 euros- accederán gratis al encuentro.

Los puntos de venta para los tickets de la paellada son: Bar Medina, Bar La Milla, Café Harem, Mesón Los Arcos y Estanco López.

El club, la historia y el orgullo por un deporte invitan a todo el que quiera a formar parte, una vez más, de la historia del balonmano en Aranda.