El Vetusta se enfrentará al Mutilvera, campeón del Grupo Navarro.

U.D Mutilvera, Alondras CF , U.D San Fernando y Portugalete serán los rivales de los equipos asturianos en la primera ronda de la fase de ascenso a Segunda División B. En el caso del Real Oviedo Vetusta, podría ser el broche de oro a una temporada histórica y significar la vuelta a la categoría de bronce 16 años después.

Las primeras impresiones del entrenador del filial azul han sido de satisfacción por los resultados del sorteo:"Buscábamos jugar la vuelta en el Requexón con nuestra gente". Se ha mostrado confiado con el potencial de su plantilla y asegura estar preparado para lo que viene: "Es importante el rival, pero lo verdaderamente importante somos nosotros mismos, sabemos que estamos preparados para ganar a cualquiera, hay que potenciar nuestras virtudes y que los jugadores que se preparen para una final de 180 minutos."

El Real Oviedo Vetusta se clasificó como primero de grupo hace dos semanas, en la jornada 36, algo que no secedía desde hacía 28 años. Ha sumado 82 puntos en la Liga Regular gracias a 24 victorias, 10 empates y 4 derrotas. No ha sido un camino fácil, de hecho Javi Rozada ha reseñado que sus impresiones antes de comenzar la temporada no eran las mismas que al final: "A principio de temporada yo pensaba que no nos iba a dar para ser primeros o segundos, pero a raíz del partido de Luanco, a falta de 6 jornadas, el vestuario se dio cuenta de que podíamos ser campeones."

El rival del Oviedo Vetusta es la U.D. Mutilvera, líder del Grupo Navarro. Ha terminado la liga con 90 puntos merced a 28 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Al igual que el equipo de Oviedo, ha ganado la Liga con antelación, aventajando al segundo clasificado en 16 puntos. Cuenta con un ascenso en los últimos años, tuvo lugar en la temporada 2015/2016, aunque al año siguiente volvió a descender a Tercera. Esta temporada se ha proclamado por primera vez campeón de Tercera División.

Javi Rozada hace pocas semanas fue preguntado por un posible rival para el play-off, a lo que el entrenador ovetense indicó no tener preferencias: "Van a ser partidos igualados, da igual el rival, porque los equipos que han quedado primeros lo han hecho por algo". Además, el propio Rozada explicó lo que espera de una eliminatoria de play-off: "Va a ser una final de 180 minutos donde no te puedes confundir ni 3 segundos".

El resto de equipos asturianos han tenido suerte dispar en el sorteo celebrado en el Salón Luís Aragonés de La Ciudad del Fútbol de las Rozas. El U.P. de Langreo se enfrentará en la primera eliminatoria al Alondras CF, el cuarto del Grupo Gallego, que no sabe lo que es jugar en Segunda División B. El Marino de Luanco medirá sus fuerzas ante el U.D. San Fernando que tampoco sabe lo que es jugar en la categoría de bronce, pero tendrá que afrontar el desplazamiento más largo, ya que tendrá que viajar a la isla de Gran Canaria. Por último, el Llanes se enfrentará al Portugalete, un histórico del fútbol español con casi 110 años de historia, y que tan solo ha perdido un partido en casa esta temporada.

Ya se conocen los horarios para los partidos de ida de esta eliminatoria, a excepción del Mutilvera - Vetusta. El Marino jugará en Canarias el domingo a las 12 de la mañana, mientras que Langreo y Llanes lo harán de tarde, a las 17 y 17:30 horas respectivamente, el primero en Galicia y el segundo en San José. En cuanto a los horarios de los partidos de vuelta, tan solo se conoce el del Marino, que se jugará en Miramar el próximo 26 de mayo a las 17:30 horas.

El mecanismo de la fase de ascenso permite a los líderes de cada grupo cometer un error en forma de derrota en la primera eliminatoria, así como mayores facilidades para subir de división. Si el Vetusta logra vencer la eliminatoria contra el Mutilvera, será equipo de Segunda División B. En caso de que no sea así, se incorporará a la segunda ronda junto con los equipos que han superado la primera. En este eventual supuesto, el equipo de Rozada tendría que vencer dos eliminatorias para ascender de categoría.

Diferente es la configuración de la fase de ascenso para el Langreo, Marino y Llanes (segundo, tercero y cuarto). A diferencia del Vetusta, ninguno tendrá otra oportunidad si cae derrotado en la primera eliminatoria y para ascender de categoría necesitarán ganar tres rondas.