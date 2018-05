El Principado recuerda que los chinos ya tienen mayoría en EDP y no cree que la opa afecte a su actividad

Tranquilidad en el gobierno regional tras el anuncio del grupo asiático público China Three Gorges (CGT) de presentar una OPA para obtener el control total de Energías de Portugal (EDP), propietaria en Asturias de la antigua Hidrocantábrico. El presidente del Principado, Javier Fernández, apoya su tranquilidad en el hecho de que el grupo chino no es competencia ya que ahora mismo es el máximo accionista de EDP. En este sentido, y a la espera de cuál sea el desenlace, el Presidente asturiano no teme por la actividad de la eléctrica lusa en Asturias. Asegura que le preocupa "poco dado que esta empresa ya es mayoritaria y no es previsible que la adquisición del 50 por ciento (de EDP) tenga incidencia en la actividad de generación ni por supuesto en el empleo". Fernández considera que otra cosa sería que hubiera opas de empresa en comptencia con EDP.

Declaraciones de Javier Fernández antes de asistir en Avilés al acto de puesta de largo del mayo telescopio del mundo. Se ha construido en el taller de Asturfeito, cuyo fundador, Belarmino Feito opinaba también a propósito de la OPA sobre EDP en su condición de presidente de la Federación Asturiana de Empresarios. Feito considera fundamental preserva la parte asturiana de la compañía energética y con ello su "asturianidad", el mantenimiento de su sede social y el servico a sus clientes en el Principado

El telescopio construido en Avilés viajará después del verano hacia Chile para, a partir de 2022, realizar a 2.600 metros de altura un barrido completo de la Vía Láctea cada dos días.