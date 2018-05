Son dos, pero la ilusión por conseguir unas playas canarias libres de plásticos los ha impulsado a crear la plataforma "Canarias, libre de Plásticos". Al apellido de Luis, solo le falta la sílaba 'te' para definir su ilusión por limpiarlas. Es natural de La Gomera y su pasión por el surf lo ha llevado a combinar su afición, surcar las olas, con su empleo, ahora en Tenerife.

Restos de basura localizados en la costa en la Punta del Hidalgo, en Tenerife. / Cedida / Canarias, libre de plásticos

"A mi lo que más me preocupa, de todas las fotos que nos han mandado, es que son en cualquier punto y hay mucha basura", asegura Valiente, que advierte de que un papel "puede parecer que es poco, pero si juntas varios papeles o plásticos igual sacas un contenedor y, en algunos lugares, puedes sacar un camión".

Instagram es su herramienta de trabajo y su ámbito de activismo que pretenden llevarlo al mundo real poco a poco en cada isla: "de momento, estamos presentes en La Gomera y en Tenerife, aunque esperamos tener presencia en cada una para conocer mejor qué circunstancias y en qué situación se encuentran sus playas", dice.

Esta tortuga fue encontrada y recogida en la costa de La Palma atrapada y con síntomas de ahogamiento por un plástico alrededor de su cuello. / Cedida / Canarias, libre de plásticos

A pesar de su voluntad, Valiente, que no está vinculado con ningún grupo ecologista ni político, reconoce que no siempre es sencillo enfrentarse a situaciones impactantes. No es cuestión de recoger solo basura; esa basura también tiene efectos sobre el medio como una "tortuga ahorcada" que encontraron nadando en La Palma.

"La verdad, es que ese tipo de imágenes me causan mucha sensibilidad porque son los menos culpables y son los más damnificados de todos", asegura.

La traducción activista virtual se traduce en acciones en el terreno aprovechando el día cinco de junio y el día ocho de ese mismo mes con motivo del Día Mundial de el Medio Ambiente y el del Océano, respectivamente. El primer fin de semana (2 al 3) del se desplazarán hasta La Gomera para limpiar las playas de Puntallana y Hermigua; la siguiente cita será en Tenerife (9 al 10) en las playas de Taganana, Benijo y Almáciga.

Llegarán a todas las islas, asegura Valiente, pero, de momento, su financiación depende de sus propios fondos.