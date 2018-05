Félix Hernández: "Debemos tener los pies en el suelo"

En las oficinas del Iberostar Tenerife se respira felicidad el día después del triunfo ante el FC Barcelona. La victoria de los aurinegros el pasado domingo en el Santiago Martín es un espaldarazo para la clasificación del equipo que persigue confirmar su presencia en los playoffs por el título a falta de dos jornadas por disputar.

Una sensación que hemos percibido en palabras del presidente del club. Félix Hernández pasó por la antena de la Cadena SER para matizar que “ha sido una victoria muy importante que no solo nos afianza a nivel de clasificación sino como grupo y como entidad. Es el momento de decirle a la afición que hay que tener los pies en el suelo, que no es lo mismo que el año pasado donde logramos la quinta plaza pero debemos disfrutar del momento, de ser ambicioso pero sabiendo que esta no es nuestra liga aunque afortunadamente estamos ahí”, explicó.

De cara a la posibilidad de escalar algún otro puesto con respecto al octavo escalón de la clasificación que ahora mismo ocupa el conjunto tinerfeño, Félix Hernández comentó que “firmábamos hace una semana ser novenos o décimos pues nos daría posibilidad de jugar competición europea, pero estando octavos y al nivel que está el equipo, tenemos que intentar confirmar esa posición aunque debemos intentar evitar al Real Madrid en el cruce de cuartos de final puesto que estamos ante uno de los dos mejores equipos de Europa. De todos modos, si los evitáramos jugaríamos con Baskonia o Valencia que también son rivales muy complicados”, aseveró el presidente aurinegro.