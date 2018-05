Concentración en las Tendillas para exigir recursos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los colectivos feministas de Córdoba han convocado una concentración en la plaza de las Tendillas el próximo miércoles 16 de mayo a las ocho de la tarde para exigir que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuente con 200 millones de euros de presupuesto, frente a los 80 millones que contempla el borrador. Y es que ése fue el compromiso adquirido por la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, para responder a parte de las 213 medidas contempladas.

En los últimos 15 años han sido asesinadas más de 900 mujeres, la última en Granada. Por ello, los colectivos llaman a seguir con la movilización del 8 de marzo y secunden una concentración que obligue al gobierno a cumplir su promesa.

Para los colectivos, la postura del gobierno central es "de vergüenza" en un tema tan importante para la sociedad y "para proteger y atender a las víctimas de violencia.

María Gómez, de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género, Carmen Flores, del Fórum de Política feminista, y Luisa Navarro, de la asamblea de mujeres 'Yerbabuena'.

La plataforma, que insiste en que no son las mujeres las que deben ser educadas para evitar ser violadas o maltratadas, sino los hombres para respetar a las mujeres en igualdad. "Nosotros no tenemos por qué educar a nuestras hijas en que tengan cuidado, los que deben tenerlo son los violadores y el gobierno debe poner medidas pertinentes para que eso no ocurra", ha señalado María Gómez.