Chema Giménez: "Es increíble la ocasión que hemos desaprovechado"

Tras quedarse a un solo punto de ocupar la cuarta plaza de la clasificación del Grupo VI de Tercera División y, por lo tanto, a las puertas del play off de ascenso a la Segunda B, el vestuario del C. D. Eldense era todo un poema y los futbolistas fueron abandonándolo cariacontecidos.

Chema Giménez, el capitán azulgrana, tenía reflejado en su rostro la decepción que había supuesto no haber ganado en el “Martínez Valero” de Elche al Ilicitano dejando escapar la posibilidad que le ofrecía al equipo, la derrota del C. F. La Nucía en su terreno de juego ante el Torre Levante.

Chema Giménez antes de un partido / Cadena SER

El guardamenta oriolano lamentaba en los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER, haberse quedado fuera “de la manera más dramática” añadiendo que “es increíble que en dos semanas hayamos tenido dos oportunidades y no las hayamos sabido aprovechar. Se te queda una cara de tonto increíble”.

Chema Giménez aprovechaba la ocasión para pedir disculpas a los aficionados “por no haber podido darles la alegría que nos merecíamos porque en momentos puntuales de la temporada hemos hecho las cosas bien” aunque reconoce que “no hemos sido merecedores de meternos en play off por méritos propios y nos quedamos fuera porque no hemos hecho las cosas como teníamos que hacerlas”.

El capitán deportivista quiere mandar un mensaje de optimismo señalando que “por suerte, mañana saldrá el sol otra vez y tenemos que pensar ya en la próxima temporada” aunque no tanga clara su continuidad porque “tenía un año más de contrato condicionado al ascenso y ahora nos tenemos que sentar a hablar”. Sea como fuere, Chema Giménez no oculta que le apetece seguir en el Eldense porque “me encuentro fuerte y he jugado todos los partidos del año”.