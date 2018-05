'Brisas de Marisma'

Esta es una semana especial en Huelva. Las mañanas huelen colonia fresca y a ropa limpia. Los buenos días suenan más alegres que de costumbre... Se produce el milagro anual del encuentro con la Virgen del Rocío. Los caminos se convierten en arterias de devoción por donde circulan las 121 hermandades que este año peregrinan al Rocío. Hasta los que no van sienten cómo está pasando algo especial. Los niños notan un ambiente festivo como en ningún otro momento del año. En definitiva, todo se simplifica en una gran ilusión. Ilusión por encontrar experiencias intensas, vivencias inolvidables, emociones fuertes. Ilusión por vivir; Ilusión también por convivir con nuestra gente y con desconocidos, momentos que nunca se olvidarán. Y también ilusión por revivir. Traer a la memoria las voces de los que ya no están... sus recuerdos. Ha llegado el Rocío. El momento de hacer el petate y entregarse plenamente a nuestra fe particular, grande o pequeña... eso da igual. Sentir la brisa de la marisma y trasnochar y ver amanecer y pasear y bailar y llorar y rezar y cantar... ¡Viva la Virgen del Rocío!