Comienza el juicio a Pablo Comas

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge desde esta mañana el contencioso entre el Trust, el Ayuntamiento y Pablo comas, ex presidente y ex propietario del Recreativo de Huelva. Acusado de apropiación indebida. corrupción en los negocios y delito societario, Comas ha respondido a las preguntas de la fiscal y la acusación particular, negando cualquier hecho delictivo e, incluso, asegurando que ha sido él "quien ha puesto dinero al Recreativo", y no al revés.

Tras su comparecencia, ha sido el turno de diversos testigos, que tendrá continuidad mañana. Escucha la tertulia de hoy, en la que hemos hablado sobre lo que ha deparado la jornada, escuchado alguna de sus palabras y comentado el fin de temporada del Decano. Dale al Play!