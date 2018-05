Dani Mori no seguirá en el banquillo de la Peña la próxima temporada

Dani Mori anunció ayer su marcha del banquillo de la Peña Deportiva. Tras finalizar el último partido de liga saldado con derrota ante el Villarreal B, 0-1, Mori comunicó que se había reunido en los últimos días con la directiva y que de mutuo acuerdo se ponía fin a su etapa como entrenador del equipo de la Villa del Rio. “Les manifesté lo que pensaba, el futuro de la Peña es lo que importa y tiene por delante un futuro histórico y esperanzador porque tiene una estructura bien montada” destacó el técnico asturiano que razonó su salida “yo ya llevo aquí un ciclo, un entrenador tiene que saber cuándo es el momento de echarse a un lado, que el club pueda trabajar en una línea, buscar su futuro y yo buscar nuevos retos”.

Destacó que “no te puedes aferrar a un puesto, a un sentimiento, porque yo soy de la Peña, mi familia es de la Peña, me quedaría toda mi vida, pero el fútbol no está diseñado de esta manera”. Afirmó que “el club quiere seguir estando arriba y tienen que venir entrenadores nuevos que puedan aportar este tipo de situaciones y sería muy egoísta por mi parte intentar retrasarles y forzar la situación”.

Por todo ello Mori recalcó que “les dije que tenían que buscar un nuevo entrenador, yo me echo a un lado y trabajad en la línea que tenéis que trabajar”. Quiso dejar también un mensaje “de dar gracias por esas dos etapas que he estado aquí y ojalá en un futuro me vuelvan a llamar otra vez, que sea un hasta luego y que se vuelvan a acordar de mi”.