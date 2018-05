El alcalde de Jódar en Navarra “Tratad a los vecinos de Jódar como vuestros hijos”

José Luis Hidalgo, alcalde de Jódar, acompañado de algunos concejales del equipo de gobierno municipal, han recorrido 2.695 kilómetros, durante toda la semana pasada, con su viaje por tierras de Castilla-León y Navarra, principalmente, en su visita a los vecinos y vecinas desplazados en la presente campaña de espárrago.

Un viaje que se completaba, el pasado sábado, con un intercambio cultural en la localidad de Mendavia.

En el intercambio participaba la Peña Cultural Flamenca de Jódar, con actuaciones de los cantaores locales Manuel Sánchez ‘El Jopi’, Mariano Morillas, la Bailaora Toni Mula, los cantaores de Úbeda Agustín Navarro y José Ángel Costales y el guitarrista José Romero.

El acto se cerraba con una colaboración especial entre Toni Mula y la directora de la Escuela de Jotas de Mendavia.

En el acto intervenía la alcaldesa de Mendavia, María José Verano, “Esto es lo que nos une, el espárrago, esto es un reconocimiento a todos los recolectores que llevan años y años viniendo de otras comunidades, como es Andalucía, un reconocimiento porque al fin y al cabo es la base de nuestra economía… por eso quiero un aplauso por los recolectores, por todos los andaluces, no solo por los de Jódar, hoy está aquí su alcalde y hay muchos jodeños y jodeñas, pero también para los de Jimena, los de Bedmar, un aplauso para todos ellos y que sepáis que siempre vais a ser bienvenidos, cuando vengáis con ganas de trabajar y mejorar…”.

Por su parte, el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, “Con la primera llamada de teléfono, prácticamente, lo arreglamos todo, fue plantear la idea, Maria José la completó con la Escuela de ‘Baile de Jota Navarra’ de Mendavia, y creo que vais a disfrutar. Muchísimas gracias a los artistas que nos acompañan… todos cuando le propusimos la idea tuvieron la misma respuesta, por mis paisanos, por Jódar por los esparragueros, lo que haga falta, por hacerles pasar un rato agradable. Gracias a la Peña Flamenca de Jódar, gracias a ellos estamos hoy aquí. Gracias a los vecinos y vecinas de Jódar que hoy os desplazáis hoy aquí, lleváis años abriéndome la puerta, tendiéndome la mano, acogiéndome en vuestras casas con una sonrisa, y hoy no solo tengo la satisfacción de ser vuestro alcalde, vuestro vecino, sino que puedo decir que soy amigo de pedazo de trabajadores y trabajadoras como sois los de Jódar. Conocéis bien, aquí en Navarra, a los trabajadores y trabajadoras de Jódar, hombres y mujeres valientes para trabajar… Os pido, por favor, que cuando mis vecinos y vecinas estén aquí, que vienen a regar con su sudor las tierras de Navarra, por favor que los tratéis como vuestros, por favor como vuestros hijos, que ellos generan mucha riqueza… Y me vais a permitir que haga una reflexión con vosotros. Cuando uno llega a una casa, se nota a la legua, cuando hay amistad entre el propietario y el trabajador, cuando hay esa confianza de años, de trabajar, de conocerse juntos, ese trato justo se nota, y eso, al final beneficia al trabajador, al propietario, eso lo agradece hasta la esparraguera, pero para llegar a esas situaciones, es necesario que haya una relación de justicia, desde la necesidad extrema y el abuso por la necesidad no se llega a ningún sitio, ese camino de armonía, de trabajar juntos, lo habéis recorrido muchos de vosotros, yo os pido que ese camino de trabajar desde una relación de justicia con el trabajador sea el camino diario, el que andemos todos, tenemos que tener en cuenta que hay familias que hacen cientos de kilómetros para venir aquí, que dejan su casa, que dejan su familia, que muchas veces tienen que dejar a sus hijos, para trabajar en algo tan duro como es el espárrago, pues es justo que cuando vuelvan a sus casas lleven algo de dinero. Pido que ese camino de la armonía, de las relaciones justas, sea el que andemos todos… y María José te voy a pedir un favor, me consta que eres un pedazo de alcaldesa para tus vecinos, te pido que los meses que estén por aquí mis amigos, que los trates como tuyos, que si tienen algún problema que seas también su alcaldesa…”.

También en el acto tenía lugar un intercambio de regalos entre ambos municipios, con libros de la historia de Jódar y algunos de los cd grabados por algunas de las bandas de música de la ciudad, así como un cuadro conmemorativo.