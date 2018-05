Teresa Romero: “hice lo que tenía que hacer en su día, desafortunadamente me contagié y no se me trató muy bien”

La auxiliar de enfermería del Carlos III de Madrid, Teresa Romero, descarta volver a formar parte del “grupo de enfermedades infecciosas” de este hospital, que es referente en este tipo de dolencias, y donde contrajo el ébola hace cuatro años (en 2014).

Romero, con vínculos en el concello lucense de Becerreá, donde fue declarada hija adoptiva, ha vuelto al trabajo en ese mismo hospital hace dos años. “Estoy bien”, no se cansa de repetir tras su experiencia.

La sanitaria confiesa que “no” le han quedado “secuelas importantes”. “Afortunadamente me he podido recuperar bien”, ha enfatizado esta mujer que siempre que puede visita Becerreá, cuando “no” tiene trabajo. “Cuando no tengo trabajo siempre voy”, constata.

Años después, vuelve a hablarse de la enfermedad tras alertar la Organización Mundial de la Salud (OMS) de un nuevo brote en el noroeste del Congo, con casi una veintena de fallecidos.

Ella asegura que “ya no” forma parte del grupo, que se “quitó” del grupo en el que estaba “para enfermedades infecciosas” del Hospital Carlos III. “No estoy en el grupo, me desvinculé del grupo de enfermedades de alto riesgo. Ya no pienso en eso, también de lo que tenía que hacer en su día”, incide Romero.

La auxiliar esgrime que en su día, cuando se contaminó con este virus letal para atender a otros afectados, hizo “lo que tenía que hacer y desafortunadamente me contagié y no se me trató muy bien”.

“A partir de ahí dije nunca más (para volver a trabajar en infecciosos)”, se sincera al tiempo que afirma que el trato “no” fue todo lo positivo que ella quisiera por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Teresa Romero ha ahondando en que la administración madrileña “no se portó bien, todo lo contrario, yo creo que incluso me trataron de culpabilizar, yo lo he vivido así”, lamenta apesadumbrada.

De los avances para frenar el ébola, la auxiliar de enfermería ha constatado que se “está experimentado”, al tiempo que desliza que “hay una vacuna que está en fase experimental y que se está poniendo en caso de sospecha en contacto con el virus”.

Finalmente, Romero celebra que se “esté un poco más preparados”, en el hospital madrileño, que en 2014 para hacer frente a la enfermedad asociada a dicho virus. “En cuanto a preparación, nosotros estamos haciendo el esfuerzo de prepararnos en el hospital. Sí estamos un poco más preparados que en 2014”, deduce.