Manuela Carmena sobre su futuro: "No he tomado la decisión"

"No hay decisión". Manuela Carmena zanja de momento el debate sobre su futuro electoral a un año de que se celebren los comicios municipales y autonómicos. Aunque en círculos próximos se asegura que la alcaldesa está por seguir y que tiene previsto hacer ese anuncio en los próximos meses,

Carmena ha asegurado en la SER que no es cierto y que no es el momento de abrir ese debate. Según la alcaldesa -que hace un año en la entrevista de San Isidro en la SER aseguró con rotundidad que no se presentaría. no se pueden mezclar las cuestiones electorales con la gestión política. "Yo quiero olvidarme de elecciones. No sé muy bien cuál es el momento en el que se debe abordar. Pero no quiero mezclarlo con la gestión".

En política me gusta ir sola

Sobre su posible ticket político, Iñigo Errejón, Manuela Carmena le valora como un político de gran futuro. ¿Con Errejón al fin del mundo? "Yo voy por mi cuenta quizá porque estoy más cerca del final mi línea biológica pero a mi me gusta ir sola (risas)".

Estas declaraciones son parte de la entrevista completa que la alcaldesa de Madrid ha concedido al programa La Ventana de Madrid y que se emitirá íntrega este martes desde las 19:20.