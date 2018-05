Libres de acoso para lo que sea

Durante seis semanas la web Free to be estará abierta a las experiencias de las chicas, en principio de 16 a 24 años, no obstante cualquiera estará bienvenida. Como si de un corcho en el que se colocan chinchetas sobre un mapa, se tratara, las usuarias pueden añadir los lugares en los que se han sentido seguras o bien por el contrario han sufrido alguna situación de acoso.

Durante dos semanas 200 mujeres han colocado sobre un mapa virtual de Madrid los lugares dónde han tenido buenas o malas experiencias : un señor con coleta y una gran chepa me mira de arriba a abajo como si fuese un trozo de carne y me produce mucho asco. Yo estudio en la Complutense y juraría que este mismo señor merodea por allí también para mirar a las chicas jovenes. Es descarado xq va con mochila como si fuese estudiante y obviamente no lo és, puesto que ya tiene una edad. Así reza uno de los comentarios, cuando se surfea por la web.

Otro dice : Hablo de este punto en concreto el día de la cabalgata. "Ancianitos" restregándose a niñas en cuanto tienen oportunidad. Yo tenía 14 y con 24 todavía lo recuerdo con asco.

Este plan de identificación de espacios inseguros para las mujeres llega a Madrid después de su éxito en Melbourne, donde más de 10.000 mujeres identificaron las mejores y peores zonas de la ciudad. Su voz es clave a la hora de construir ciudades más inclusivas para las jóvenes y para acceder a la educación y disfrutar de los mismos derechos que sus colegas varones, aseguran desde la organización Plan International .