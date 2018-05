El autor del Ángel y de La Santa Cena merecía un lugar entre los murcianos ilustres, ¿nadie lo había pensado antes?

Hijos Predilectos de la ciudad de Murcia

El pasado sábado fueron distinguidos con el título de hijo predilecto de Murcia el pintor José María Falgas, el ciclista Alejandro Valverde, el empresario Ángel Belmonte, el ex presidente de Comunidad Autónoma Andrés Hernández Ros y el escultor Francisco Salzillo. Estos últimos, a título póstumo, naturalmente.

Lo de Falgas es un mensaje de la corporación municipal, y más concretamente de su regidor, Pepe Ballesta, a la que fuera consejera de Cultura, y hoy pretendienta a la alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, quien en su día se decantó, de manera injusta y torticera, por la pareja de pintores-decoradores Muher y dejó sin medalla de la Comunidad Autónoma a José María Falgas, ya casi nonagenario, con más 70 años en el oficio.

En cuanto a Alejandro Valverde, no tengo la menor duda de que también merecía estar entre los mejores, después de tantas alegrías que nos ha dado en el mundo del ciclismo, a pesar de haber pasado, como casi todos los de su oficio, por su noche oscura del alma, por un asunto de dopaje que ya es historia. El zagal, que va para los cuarenta, allá a donde va, habla un murciano castizo, de la zona de Monteagudo, sin necesidad de recurrir al acho-pijo.

Lo de Salzillo, no me digan que no les llama la atención. Murió, que se sepa, en 1873, y desde entonces hasta hoy ningún alcalde ha tenido la deferencia de acordarse del personaje. Ni los alcaldes del franquismo, ni los alcaldes socialistas, tan sensibles siempre a los asuntos de la cultura, ni el alcalde Cámara, que reinó en su palacio de la Glorieta durante casi un cuarto de siglo sin pensar, imbuido en otros asuntos, que el autor del Ángel y de la última cena merecía un lugar entre los murcianos ilustres.

Pero no piensen que esto sólo nos pasa a los murcianos por nuestra típica y consabida cansera, no señor. En la vecina universidad de Elche, la universidad Miguel Hernández, el poeta oriolano que le da nombre, el autor de “Perito en lunas”, fue nombrado a título póstumo doctor honoris causa por esa institución, pero, ojo, en sexto lugar, cuando alguien, por fin, cayó en la cuenta.

Ya lo dijo Gabriel Celaya en uno de sus más famosos poemas: “Nosotros somos quien somos/ basta de historia y de cuentos…/ Ni vivimos del pasado/ ni damos cuerda al recuerdo/. Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos”. Ahí queda eso.

Pepe Belmonte