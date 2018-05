Gran fin de semana vivió la comarca del Ribeiro, con la fase de ascenso a la Primera División Nacional del Balonmano, consiguiendo el equipo del Carnes do Ribeiro, una gran gesta histórica para la provincia, el ascenso a la Primera División Nacional.

Broche de oro, al gran trabajo, que siguen realizando en Ribadavia, con este deporte, donde la base sigue dando sus buenos frutos.

Con este ascenso, a la Primera División Nacional, del Carnes do Ribeiro, no solo ponen en valor el Balonmano en esa comarca, si no que gracias a ese gran trabajo, nombrarán a la provincia, al decir Carnes do Ribeiro, Ourense.



Lo acontecido ayer domingo, entró en la historia de esas grandes mañanas, donde los acontecimientos se enmarcan en este presente hacia el futuro, un futuro que sigue a buen recaudo en este deporte del Balonmano en una villa ourensana, como es Ribadavia.