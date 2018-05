Hace una semana dedicaba mi editorial a la inminente convocatoria de huelga en el servicio de autobuses de la capital palentina. Instaba al Alcalde a redoblar esfuerzos para evitar la medida sin lesionar los derechos de los trabajadores. La huelga llegó, aunque sólo duró cuatro días. Bien está lo que bien acaba, decía mi abuela, y este conflicto acabó bien tras la mediación del Ayuntamiento. No bajemos la guardia; que estamos ante una tregua. El actual convenio se prorroga hasta el 1 de julio. A partir de aquí, lo vivido me suscita una reflexión.

Para gobernar una institución hay que ser proactivo. Hay que liderar, tener nervio y anticiparse a los problemas que puedan surgir. A Rajoy le suele funcionar la inacción. Su estrategia de dejar pudrir los asuntos conflictivos le ha valido para permanecer en el poder. Pero no siempre ha sido así. En el caso de Cataluña debió actuar antes. Luego lo hizo bien; pero lo hizo cuando la situación le estalló en las manos. Salvando las distancias, lo mismo ha hecho el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Palencia con la huelga de autobuses. Al final, lo ha hecho bien; pero queda la amarga sensación de que podía haber evitado la huelga.

Y lo que es más importante, especialmente para la imagen política y pública del Alcalde, también se podría haber evitado el mal trago de haber sido abordado en la Plaza Mayor por los trabajadores, que han estado muy dignos en este conflicto laboral, con los medios de comunicación como testigos. No sé si es falta de buen asesoramiento o si el equipo no responde como debiera; pero tengo la impresión de que al Grupo Popular le falta ese liderazgo que tan bien le viene al gobierno de una ciudad. Claro que la oposición municipal, ya lo he dicho más veces, tampoco está para muchas alharacas. Pero eso es objeto de otro comentario.

Desde el minuto uno en el que se anunció la huelga, se tenía que haber producido movimiento desde el consistorio para evitarla. Y no tiene que hacerlo el Alcalde. Hay una concejala de área, Paloma Rivero, y en ella recaía gran parte de la responsabilidad de evitar la huelga. Cuando se es concejal se está a las duras y a las maduras. No soy muy taurino, más bien nada, pero me quedo con la máxima que dice que hay que coger al toro por los cuernos. De lo contrario te embiste y te causa daños evitables. Al final, el equipo de Polanco lo ha resuelto bien; pero creo que la huelga se pudo frenar. Era algo que se veía venir.