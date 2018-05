Palencia Sonora amplía sus escenarios y ofrece 35 actuaciones en su XV aniversario

Palencia Sonora llegará este año a dos escenarios más en su décimoquinta edición con el objetivo de ampliar su alcance social y de sectores de público. A los habituales, Parque del Sotillo, Plaza Mayor y Plaza de San Miguel, se suman ahora las Plazas de San Antolín y Pío XII y se sigue incidiendo en implicar al púbico infantil al que se dedica como en años anteriores la actividad de la Escuela de Rock y como novedad una actuación en la calle Marqués de Albaida y otra pensada para los niños del área de pediatría del Hospital Río Carrón.

En total 35 actuaciones musicales que más allá de centrarse en los días principales del festival, del 7 al 10 de junio, se extienden con actividades paralelas que calentarán motores preparando la ciudad para la participación de miles de amantes de la música.

Los conciertos urbanos se distribuirán por varios rincones del centro histórico de la ciudad. La Plaza Pío XII acogerá el viernes, 8 de junio, las actuaciones matinales de Siloé y Los Volcanes. El sábado 9, las citas será en la Plaza Mayor (con The Grooves) y la Plaza San Miguel (con Joe Crepúsculo). Ya por último, Carmen Boza y Club del Río despedirán el festival con sus directos en la Plaza San Antolín domingo, día 10.

Las actividades paralelas prologarán el festival a partir del martes, 5 de junio. Ese día, los integrantes de BeeBras Ensemble actuarán en la fachada del Bar Universonoro. La propuesta lleva por título ‘Música de altura’ y cuneta con la colaboración del Conservatorio Profesional y el Ateneo de Palencia.

Palencia Sonora colabora este año con el área de pediatría del Hospital Río Carrión. Jorge Arribas, integrante del grupo Feten Feten, ofrecerá un singular concierto-terapia en el salón de actos del hospital titulado ‘Sonorapia’.

Los más pequeños podrán disfrutar también de dos actividades especialmente pensadas para ellos. Será el sábado, 9, gracias al taller organizado por la Escuela de Rock (Plaza Mayor) y la actuación de Dr. Sapo junto a Umamatura (Calle Marqués de Albaida).

Cuatro establecimientos hosteleros de la ciudad (La Cántara, Taberna Plaza Mayor, Don Jamón y El Chaval de Lorenzo) colaborarán con el tradicional vermú solidario de la jornada del sábado, cuyos fondos se destinarán a la Asociación Contra el Cáncer. Será en la Plaza Mayor.

El jueves, 7 de junio, el recinto del Parque del Sotillo abrirá sus puertas a las 20:00 horas. Los primeros en actuar serán los madrileños Morgan (21:00 horas), que recalan en Palencia tras el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, ‘Air’, un LP que confirma el imparable ascenso de una banda que entró de lleno en la escena nacional con su álbum debut ‘North’. A las 22:30 será el turno uno de los platos fuertes del festival. Los granadinos Lori Meyers, situados por méritos propios en lo más alto del indie nacional, presentarán al público los temas de su último disco, un trabajo titulado ‘En la espiral’ con el que celebran sus 20 años sobre los escenarios. Como complemento a sus actuaciones, Alfredo Duro se pondrá a los platos en la ‘Zona Red Bull’.

El viernes, día 8, el Palencia Sonora promete una jornada cargada de propuestas. El vermú musical (de 13:00 a 15:15 horas) tendrá como protagonistas a Siloé (proyecto artístico tras el que se esconde el cantante Fito Robles) y Los Volcanes. Ya por la tarde (a partir de las 20:00 horas) los espectadores podrán disfrutar de más de una decena de artistas y bandas. El grupo ganador del certamen rock de Ampudia será el primero en subirse al escenario del Sotillo, por el que desfilarán a continuación bandas como Perro, Nudozurdo y el inconfundible Ángel Stanich, una de las referencias de la escena indie-rock española gracias a composiciones como ‘Carbura!’ o ‘Jesús Levitante’. El synth-pop de esencia ochentera vendrá de la mano de Brigitte Laverne, mientras que la riqueza y la diversidad rítmicas llegará con la actuación del septeto burgalés La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol), que el pasado verano volvía a deslumbrar a sus fans con la publicación del 'Salvavida (de las balas perdidas)'. Tomarán el relevo los guipuzcoanos Rural Zombies y Cycle, responsables de un particular sonido electropop en el que destacan sus guitarras y sus coros pegadizos. La noche continuará con la potente sesión a los platos de Florent y Yo, componente de Los Planetas. Por su parte, Say Yes Dj y Diego Martínez serán los encargados de animar la ‘Zona Red Bull’ (de 22:00 a 02:00 horas).

La tercera jornada del Palencia Sonora (sábado, 9) contará con una doble propuesta para su sesión matutina. Será con The Grooves (que animarán el vermú solidario de la Plaza Mayor a partir de las 13:00 horas) y el inconfundible Joe Crepúsculo, uno de los artistas más atrevidos e iconoclastas de su generación (Plaza San Miguel, 14:00 horas). De forma complementaria, los más pequeños podrán disfrutar del taller organizado por la Escuela de Rock (de 11:00 a 12:00 en la Plaza Mayor) y del concertó de Dr. Sapo en la Calle Marqués de Albaida a las 12:30 horas (una propuesta denominada Umamatura Muziki). Tras las sesiones musicales en varios bares de la ciudad (entre las 14:30 y las 17:00 horas), el recinto del Parque del Sotillo volverá a albergar por la tarde (a partir de las 20:00 horas) el grueso de los conciertos. La energía y la electricidad de Julieta 21 abrirá más de siete horas de música en directo. Después llegará el pop-rock de tintes progresivos y psicodélicos de Rufus T. Firefly, y las actuaciones del quinteto madrileño Melange, el genuino Xoel López (de regreso a los escenarios con nuevo disco, el catorce en su carrera, titulado ‘Sueños y Pan’) y el trío gallego Papaya. También será el turno para los esperados Dorian, quienes regresan al Palencia Sonora tras su existosa visita en 2016. Esta vez lo harán con un nuevo disco bajo el brazo, ‘Justicia universal’. El relevo vendrá con Medalla y Hot Chip (Dj Set), una de las bandas británicas con más personalidad a la hora de combinar el sonido electrónico y el indie. La jornada concluirá con los platos de la Dj de origen venezolano Yahaira. Por su parte, la ‘Zona Red Bull’ estará animada con las sesiones de Álvaro a.m., y el burgalés Brian de Calma, fundador del colectivo EstereoClub.

El festival despedirá su décimo quinta edición con una última jornada matinal (domingo, 10, a partir e las 13:00 horas). La compositora y cantante granadina Carmen Boza, cuyas letras metafóricas e introspectivas la han valido el reconocimiento del público, y el septeto Club del Río, de radiante actualidad tras la publicación hace unos días de su nuevo disco ‘Sustancia’, se subirán al escenario de la Plaza de San Antolín para despedir el Palencia Sonora 2018.

Con carácter previo, la Casa Junco de Palencia acogerá el 25 de mayo el concierto de presentacion del festival, que protagonizará Jacobo Serra. Bautizado por algunos como el “Rufus Wainwright español”, Serra puede presumir de haber rubricado una de las trayectorias musicales más interesantes de los últimos años. Su nuevo disco, ‘Fuego artificial’, acredita la marcada personalidad de su creador y su giro hacia las letras en español. Un disco renovado en el que se cuelan sintetizadores, atmósferas indies o guiños al Groove y con el que propone un puzle de matices y registros sonoros heterogéneo que tienen su mejor exponente en temas como ‘El activista’ o ‘La brecha’