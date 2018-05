Un pequeño superpoder

Hay asociaciones de ideas que parecen imposibles pero hay veces en que dos situaciones que no tienen nada que ver entre sí se unen de una forma extraña y hasta divertida. Algo así me ha pasado en este último mes cuando hasta en tres ocasiones distintas he asistido a unas jornadas sobre el futuro de la agricultura y del medio rural y en los tres casos, en el programa de intervenciones, se dedicaba una buena parte del tiempo a hablar sobre el presente y el futuro de los drones.

Esta triple coincidencia me hacía recordar la película “La guerra de la galaxias”, la del año 1977 que vi de niño en un cine de Palencia. En ella ya salían drones muy parecidos a los actuales y ahora me daba por pensar como mucha de la tecnología que nos deslumbraba hace cuarenta años ya no es ciencia ficción y tiene hoy en día su aplicación en el planeta Tierra llegando hasta un rincón llamado Palencia.

Seguro que todos sabemos lo que es un dron, ese aparato con un motor y unas hélices para volar por el aire y que se maneja por control remoto. En la versión más sencilla ha sido el regalo estrella de los Reyes Magos esta pasada Navidad.

Quienes conocen el sector aseguran que está lleno de posibilidades y no tardando podremos ver a estos pequeños aparatos sobrevolando nuestras cabezas o transportando objetos. Sin duda el futuro de los drones es prometedor y tendrá múltiples y variadísimas aplicaciones como operaciones de rescate de personas perdidas o accidentadas, entrega de materiales de urgencia en lugares de difícil acceso, elaboración de mapas y maquetas en tres y cuatro dimensiones, vigilancia y seguridad de cualquier espacio u ofrecer imágenes singulares de todo tipo de eventos deportivos o culturales entre otras muchas.

Volviendo a las charlas a las que he asistido estas últimas semanas en las que se hablaba de los drones, me he dado cuenta de que a pesar de las muy variadas aplicaciones que tendrán estos aparatos en el futuro, es su aplicación en el medio rural y en la agricultura donde pueden tener una más rápida implantación ya que la normativa es menos restrictiva que sobre las zonas urbanas o más habitadas.

Sin querer hacer una relación detallada de todas las posibilidades que los drones pueden llegar a ofrecer en la agricultura solo mencionaré algunas como controlar grandes extensiones de terreno localizando plagas, esparcir pesticidas o fertilizantes de manera localizada y rápida, detectar falta de agua o nutrientes en determinados espacios, controlar los sistemas de riego o detectar posibles focos de incendios... en definitiva esta tecnología de drones, puede ayudar a nuestro sector primario en muchos sentidos.

A menudo nos quejamos que la tecnología o las innovaciones tardan en llegar al medio rural pero es posible que en esta ocasión ocurra lo contrario y es importante que no tengamos reservas ni prejuicios y estemos dispuestos a aprovechar la oportunidad.

Aunque más de uno piense que aún estamos lejos de todo creo que no es así, este futuro está muy cerca y al igual que en la "Guerra de las galaxias" nos encontramos con una especie de Superpoder que tenemos a nuestro alcance aunque todavía no sepamos cómo manejarlo.