Habrá 'KikeGol' hasta 2021

Otra renovación sorpresa en la Sociedad Deportiva Eibar. Esta vez le ha tocado el turno a Kike Garcia. Habrña 'KikeGol' en el conjunto armero hasta 2021. El delantero de Motilla del Palancar terminaba contrato al final de la próxima temporada, pero el club eibarrés ha considerado que se merece prolongar su contrato gracias a su trabajo sin descanso durante esta temporada. No en vano, Kike García, a pesar de que le ha faltado algo de gol, ha sostenido al Eibar durante los momentos más críticos de la temporada, cuando estaban lesionados tanto Charles como Sergi Enrich. Y eso se ha sabido valorar en la secretaría técnica armera.

Kike García (28 años) llegó al Eibar en el mercardo de inviero de 2016 procedente del Middlesbrough inglés. No pudo jugar por un problema burocrático esa mitad de la temporada, pero desde la pasada temporada ha disputado 65 encuentros como armero, anotando 16 goles. Esta temporada ha completado 36 encuentros, 34 de Liga y 2 de Copa, marcando 7 tantos. "Mi primera idea desde que vien era estar aquí el máximo tiempo posible, y cuando me dieron la oportunidad de ampliar mi contrato no tuve ninguna duda, mi familia y yo estamos encantados aquí, y esperemos cumplirlo y cuanto más tiempo estemos aquí, mucho mejor, y quiero ser partícipe del asentamiento de este equipo en Primera división", señala Kike García.