Adiós a Pouso

El Racing ha hecho oficial a media mañana del lunes lo que ya era un secreto a voces, que Carlos Pouso no seguirá como entrenador del club la próxima temporada. El propio entrenador, tras el partido frente al Real Unión, ya dijo que "las posibilidades de que Pouso siga entrenando al Racing son cero. No se han cumplido los objetivos y aquí, si no se sube, no se puede seguir".

El Racing, además, ha aprovechado para anunciar que la primera plantilla se reunirá el miércolés en las Instalaciones Nando Yosu y que inmediatamente comenzarán el periodo vacacional.

En las próximas semanas se irá haciendo oficial la salida también de la mayoría de los futbolistas del equipo, así como la numerosa serie de contrataciones que comenzará, obviamente, por un nuevo equipo técnico.