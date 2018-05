Més aigua

Tenim problema amb l'aigua per a molt de temps. Hui comença en Torrevella el Congrés Nacional de Regants amb una petició: despolititzar la qüestió y apostar per solucions tècniques. Val. Però saben què? El PP ha aprofitat per a anunciar un document que soles ha parlat amb els seus alcaldes i que ara deixarà damunt la taula del Psoe... de ningú més... per tal d'aconseguir un pacte, evidentment, polític. Això, que tenim aigua per "a rato".