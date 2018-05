Por la mañana bebemos té y mokary (una galleta de arroz). Cuando mi madre no tiene dinero, tomamos solo té. A mediodía comemos maíz en el colegio. Y por la tarde comemos sopa de arroz o arroz con judias. Aunque hay veces que no hay nada que comer”. Loria es una de las 23 integrantes de la Malagasy Gospel, una coral formada por niñas y jóvenes que provienen de los barrios más empobrecidos de la cuidad de Tulear, al sur de Madagascar. La ONG Agua de Coco puso en marcha el Centro de Arte y Música. en el que se creó esta coral para ofrecer una alternativa de ocio positivo a estas niñas y jóvenes para que no sean víctimas de la explotación infantil y de embarazos precoces.



La gira, además de conciertos, da a las niñas y jóvenes la oportunidad de realizar actividades de intercambio con colegios y otras corales. En estos intercambios, enmarcados en el proyecto Namana, las niñas y niños se enriquecen mutuamente conociendo otras culturas, lo que les ayuda a madurar y a ser conscientes de la diversidad cultural.

Agua de Coco es una ONG que se dedica desde 1994 a la cooperación internacional y desde hace diez años a la sensibilización y la educación para el desarrollo. Su principal misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas desfavorecidas en Madagascar y Camboya, especialmente las mujeres y los niños, a través de la educación como motor de desarrollo sostenible. Su grado de acción se apoya en tres ejes fundamentales: educativo, social y ambiental. Más información en: www.aguadecoco.org