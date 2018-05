Power pop: 3 minutos de magia

Guitarras poderosas y estribillos luminosos y contagiosos en apenas tres minutos. Así se ha definido la esencia de la música pop, y con estas sencillas reglas han nacido canciones monumentales, aunque no todas exitosas.

El power pop alcanzó su cenit entre finales de los 70 y primeros 80, de la mano de la new wave, aunque sus orígenes se remontan años atrás. Big Star o Todd Rundgren, entre otros, avanzaron algunas de estas colosales píldoras pop, que luego se prodigaron en plena eclosión del género con ilustres nombres como Nick Lowe, Elvis Costello, Blondie, The Cars, The Romantics y tantos otros.

El periodista valenciano Carlos Pérez de Ziriza acaba de publicar el más importante trabajo en español sobre el género: 3 minutos de magia, una historia del power pop y la new wave. En este libro se abordan los antecedentes, la eclosión del género y su evolución hasta la actualidad. Incluye repaso a los artistas más relevantes del género y una recopilación de la discografía imprescindible.

El libro también aborda el impacto del género en nuestro país, enmarcado en el ámbito de la nueva ola: Los Secretos, Nacha Pop, Los Bólidos… y la escena valenciana, con dos grandes referentes nacidos de la espléndida cantera castellonense: Los Auténticos y Los Romeos, que firmaron algunos de los clásicos del power pop español.