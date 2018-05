El Alavés quiere a Lato y Maksimovic

El Deportivo Alavés está muy pendiente de la puerta del vestuario, que Marcelino podría abrir en las próximas semanas para facilitar la salida de algunos futbolistas. El equipo vitoriano está atento especialmente a la situación de dos jóvenes futbolistas, con proyección en el Valencia pero con perspectiva de tener pocas oportunidades a corto plazo.

Igual que el pasado verano sucedió con Sivera o Medrán, esta vez el Alavés se ha fijado en Lato y Maksimovic. El valenciano, que está a la sombra de Gayà en el lateral izquierdo, y el serbio, con sus posibilidades más reducidas por la importancia que tienen para Marcelino Kondogbia, Parejo y el último en llegar, Coquelin, que aunque se recupera de una grave lesión está llamado a ser el tercer hombre en la medular la próxima temporada.

El caso que le puede resultar más complicado al Alavés, o al equipo que pretenda también llevárselo cedido, es el de Lato, pues Marcelino ha contado con él para relevar (las pocas veces que lo ha hecho esta temporada) a Gayà, o incluso dándole entrada en una banda izquierda con doble lateral, compartiendo funciones con el de Pedreguer.

La temporada todavía no ha terminado y, por tanto, el mercado todavía no se ha abierto, pero de lo que no cabe duda es de que equipos como el Alavés quieren ir tomando posiciones. Ahora falta lo más importante: el deseo de cada futbolista y lo que desee hacer el Valencia con ellos.